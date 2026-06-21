Xe đầu kéo bốc cháy trên cầu Bến Thủy 2, nhiều xe máy bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra sự cố, xe đầu kéo mang BKS 37H-110.xx, do tài xế L.Q.H. (sinh năm 1982) điều khiển đang lưu thông trên khu vực cầu Bến Thủy 2, theo hướng Bắc - Nam, trên thùng xe vận chuyển rất nhiều xe máy các loại.
Khi đến gần giữa cầu, tài xế phát hiện khói lửa bốc lên từ phía sau thùng xe nên nhanh chóng cho xe dừng lại. Để ngăn cháy lan, tài xế điều khiển đầu kéo tách khỏi phần thùng xe phía sau.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ thùng xe, các cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng huy động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp, triển khai các phương án chữa cháy.
Do đám cháy bùng phát dữ dội, thời tiết nắng nóng kèm gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau một thời gian triển khai các biện pháp dập lửa, đám cháy được khống chế và dập tắt.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều xe máy vận chuyển trên thùng xe đầu kéo bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.