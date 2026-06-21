Xã hội

Xe đầu kéo bốc cháy trên cầu Bến Thủy 2, nhiều xe máy bị thiêu rụi

SGGPO

Khoảng 14 giờ 40 ngày 21-6, trên khu vực cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Video hiện trường xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra sự cố, xe đầu kéo mang BKS 37H-110.xx, do tài xế L.Q.H. (sinh năm 1982) điều khiển đang lưu thông trên khu vực cầu Bến Thủy 2, theo hướng Bắc - Nam, trên thùng xe vận chuyển rất nhiều xe máy các loại.

Khi đến gần giữa cầu, tài xế phát hiện khói lửa bốc lên từ phía sau thùng xe nên nhanh chóng cho xe dừng lại. Để ngăn cháy lan, tài xế điều khiển đầu kéo tách khỏi phần thùng xe phía sau.

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Hiện trường vụ cháy

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ thùng xe, các cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng huy động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp, triển khai các phương án chữa cháy.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH nỗ lực dập lửa

Do đám cháy bùng phát dữ dội, thời tiết nắng nóng kèm gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau một thời gian triển khai các biện pháp dập lửa, đám cháy được khống chế và dập tắt.

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Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều xe máy vận chuyển trên thùng xe đầu kéo bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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Khói và lửa bao trùm tại hiện trường
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Phần thùng xe đầu kéo cùng nhiều phương tiện trên thùng xe bị thiêu rụi
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Hiện trường vụ cháy
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Từ khóa

Nghệ An Hà Tĩnh cháy xe cầu Bến Thủy sông Lam

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