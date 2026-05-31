Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Khoảng 5 giờ 20 phút ngày 31-5, xe tải đang lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội, khiến phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại nặng.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực dập lửa

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, xe tải mang biển kiểm soát 89H... do tài xế Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1997, quê quán Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo hướng Bắc - Nam.

Ngọn lửa bao trùm xe tải

Khi di chuyển tới đoạn qua địa bàn xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải bốc cháy dữ dội. Sau khi phát hiện sự việc, tài xế đã cho xe vào lề đường, thoát khỏi cabin và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa và khói nghi ngút nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe.

Hiện trường vụ cháy

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, nỗ lực triển khai chữa cháy.

Xe tải bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn



Sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song chiếc xe tải cùng một số hàng hóa trên xe đã bị hư hỏng, thiệt hại nặng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy xe tải đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

>> Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

DƯƠNG QUANG - ĐÌNH THÀNH