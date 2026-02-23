Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tối 23-2, trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn Km12+300 qua xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện, gồm 4 xe ô tô con và 1 xe khách giường nằm.

5 xe ô tô va chạm liên hoàn trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, 5 phương tiện lưu thông theo hướng từ Lâm Đồng về TPHCM (Bắc - Nam), khi đến vị trí trên thì xảy ra vụ va chạm.

Video vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Nguồn: HỮU HUY

5 xe ô tô va chạm liên hoàn trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: NDCC

Vụ va chạm khiến nhiều phương tiện dừng giữa làn đường, trong đó có xe nằm chắn ngang mặt đường cao tốc. Các phương tiện hư hỏng phần đầu và đuôi xe. Vụ tai nạn khiến các phương tiện xếp hàng dài trên đường cao tốc trong nhiều thời điểm.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc

Để tránh ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện di chuyển ra khỏi cao tốc tại nút giao Ba Bàu (xã Hàm Kiệm) đi ra quốc lộ 1 để tiếp tục di chuyển. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

TIẾN THẮNG