Xe máy phải kiểm định khí thải

Lần đầu tiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy đang tham gia giao thông đường bộ, thay vì chỉ áp dụng cho xe sản xuất mới.

Theo lộ trình, xe máy sẽ phải kiểm định khí thải để tham gia giao thông. Ảnh minh họa

Ngày 9-1, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, Thứ trưởng Lê Công Thành vừa ký Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Quy chuẩn mới mang ký hiệu QCVN 99:2025, lần đầu quy định giá trị giới hạn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy đang tham gia giao thông đường bộ, thay vì chỉ áp dụng cho xe sản xuất mới. Quy chuẩn áp dụng đối với xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức, kiểm soát hai thông số khí thải chính là Cacbon monoxit (CO) và Hydrocacbon (HC).

Đáng chú ý, QCVN 99:2025 thiết lập 4 mức giới hạn khí thải (từ mức 1 đến mức 4), làm cơ sở cho việc áp dụng theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quy định. Trong đó, mức cao nhất quy định nồng độ CO tối đa 2% thể tích, HC tối đa 1.000ppm đối với động cơ 4 kỳ và 2.000ppm đối với động cơ 2 kỳ.

Theo quy chuẩn, việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện bởi cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Quy chuẩn cũng nêu rõ: Đối tượng áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ; tổ chức, cá nhân thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

“Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an”, văn bản thông tin.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30-6-2026. Lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

PHÚC VĂN