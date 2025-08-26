Dự kiến kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 1-7-2027

Tại TP Hà Nội và TPHCM, việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sẽ bắt đầu từ ngày 1-7-2027.

Quy định về khí thải xe mô tô, xe gắn máy được siết chặt hơn đối với TP Hà Nội, TPHCM

Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm quy định lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn khí thải quốc gia cho xe mô tô và xe gắn máy lưu thông trên đường bộ (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), tại TP Hà Nội và TPHCM, việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sẽ bắt đầu từ ngày 1-7-2027.

Đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại, lộ trình bắt đầu từ ngày 1-7-2028. Các tỉnh còn lại sẽ áp dụng từ ngày 1-7-2030. Các địa phương có thể quy định sớm hơn tùy tình hình thực tế.

Lộ trình áp dụng các mức khí thải dựa vào năm sản xuất, chẳng hạn đối với xe mô tô sản xuất trước năm 2008 áp dụng mức 1, tăng dần đến mức 4 đối với xe sản xuất từ ngày 1-7-2026.

Tương tự, đối với loại xe gắn máy sản xuất trước năm 2016 áp dụng mức 1. Mức 4 được áp dụng cho xe sản xuất từ ngày 1-7-2027.

Các mức này được quy định cụ thể tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ do Bộ NN-MT.

Quy định siết chặt hơn đối với Hà Nội và TPHCM, theo đó từ ngày 1-1-2030, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên.

Riêng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào “vùng phát thải thấp” của TP Hà Nội sẽ phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.

Trong thời hạn 18 tháng kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải tại các tỉnh, thành phố, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện kiểm định khí thải mà chưa thực hiện hoạt động xử lý vi phạm. Sau thời hạn này, sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo quy định.

Bộ Tài chính có trách nhiệm đề xuất chính sách ưu đãi về thuế, phí; chính sách hỗ trợ về tài chính trực tiếp, gián tiếp để người sử dụng chuyển đổi phương tiện và phát triển cơ sở kiểm định khí thải. UBND các tỉnh, thành phố phải xây dựng hệ thống các trung tâm, trạm, cơ sở kiểm định khí thải và huy động nguồn lực hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp trong việc thay thế phương tiện cũ có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo quyết định cho biết, dự kiến cần khoảng 5.000 cơ sở kiểm định trên cả nước đến giai đoạn 2027-2028 để đáp ứng nhu cầu kiểm soát khí thải cho hơn 70 triệu xe mô tô, xe gắn máy.

ANH PHƯƠNG