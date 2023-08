Xem trọng vấn đề đồng phục của học sinh

Do không có quy định thống nhất về đồng phục nên mỗi trường tự quyết định đồng phục của học sinh nhà trường, thậm chí cả giày, cặp học sinh cũng phải “đồng phục”. Đã xuất hiện nhiều tình huống: đồng phục không phù hợp lứa tuổi do rộng quá hoặc chật quá; đồng phục quá dày gây nóng bức khó chịu... Những kiểu đồng phục như vậy trông không khỏe đẹp, lại còn ảnh hưởng tâm lý, thể chất của học sinh, do vậy ngành giáo dục cũng cần xem trọng vấn đề đồng phục học sinh!

Vào đầu năm học mới, cháu tôi vào học ở Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM. Quá trình chuẩn bị cho cháu vào ngôi trường mới, điều tôi quan tâm là đồng phục học sinh phải vừa đơn giản vừa đẹp. Đồng phục học sinh trường này là áo sơ mi trắng và quần tây màu xanh, nên đồng phục lớp 5 của cháu chỉ cần thay logo và phù hiệu của nhà trường là sử dụng được, như vậy phụ huynh sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ khi con em bước vào năm học mới. Khi mua đồng phục học sinh, phụ huynh đăng ký trước theo số đo của con em để đặt hàng nhà sản xuất, như vậy sẽ không dư thừa, nhất là trẻ thấy đẹp và tiện dụng. Ngoài quần xanh, áo trắng, lứa tuổi học sinh phổ thông có thể đồng phục quần Tây, áo thun cũng rất đẹp và tiện dụng.