Xem xét các chính sách an sinh xã hội tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI

Sáng 9-6, Tổ đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM Khóa XI - đơn vị bầu cử số 2, gồm các ĐB: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương; Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, đã tiếp xúc cử tri phường Phú An và phường Chánh Hiệp.

Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Phú An, phường Chánh Hiệp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự đồng tình cao trước chủ trương tinh gọn, sắp xếp các khu phố; đồng thời kiến nghị thành phố có chính sách hỗ trợ đối với những người không tiếp tục công tác sau sắp xếp.

Cử tri cũng đề cập công tác chỉnh trang hạ tầng, đô thị, đề nghị khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các điểm ngập úng khi mùa mưa đến; tiếp tục xử lý tình trạng "mạng nhện" cáp viễn thông trên các trục đường, bảo đảm mỹ quan và an toàn. Nhiều cử tri đánh giá cao việc lắp đặt camera an ninh và đề xuất tiếp tục triển khai mở rộng.

Cử tri phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo UBND phường Phú An và UBND phường Chánh Hiệp đã trao đổi, trả lời các kiến nghị của cử tri về các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương.

Đại biểu Võ Văn Minh trao đổi với cử tri phường Phú An, phường Chánh Hiệp

Thay mặt các ĐB, ĐB Võ Văn Minh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cử tri, đồng thời thông tin thêm về nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI sắp tới. Trong đó, HĐND TPHCM sẽ xem xét, cho ý kiến đối với nhiều chính sách an sinh xã hội, như Nghị quyết quy định mức phụ cấp, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp; Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Nghị quyết hỗ trợ người sử dụng xe buýt công cộng.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét chủ trương đầu tư các dự án quy mô lớn theo phương thức đối tác công tư (PPP).

DUY TRẦN