Xiaomi 15T Series với camera Leica 5x Telephoto

Chỉ một ngày sau sự kiện ra mắt toàn cầu tại Munich (Đức), Xiaomi đã giới thiệu Xiaomi 15T Series tại thị trường Việt Nam vào chiều 25-9.

Xiaomi 15T Series đã được ra mắt tại TPHCM

Điểm nhấn lớn nhất của thế hệ sản phẩm Xiaomi 15T Series mới chính là sự xuất hiện của camera Leica 5x Telephoto trên phiên bản Xiaomi 15T Pro. Đây là lần đầu tiên công nghệ này có mặt trên dòng Xiaomi T Series, mang đến khả năng zoom quang học 5x, zoom lossless 10x và mở rộng đến 20x với UltraZoom 2.0.

Không chỉ vậy, cảm biến Light Fusion 900 thế hệ mới cùng khẩu độ f/1.62 cho phép Xiaomi 15T Pro xử lý ánh sáng tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Phiên bản Xiaomi 15T cũng không hề kém cạnh với hệ thống ba camera Leica gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 120° và camera tele 46mm, mang lại sự linh hoạt và chất lượng hình ảnh cao cấp, biến chiếc smartphone thành công cụ nhiếp ảnh chuyên nghiệp trong tầm tay.

Ngoài phần cứng, cả hai thiết bị đều được hỗ trợ bởi Xiaomi AISP 2.0, nền tảng xử lý hình ảnh thế hệ mới, giúp đồng nhất màu sắc, cân bằng trắng và tăng độ trung thực. Các chế độ như Master Portrait với hiệu ứng bokeh mới, hay Leica Street Photography với tiêu cự cổ điển (28mm, 35mm, 50mm, 75mm và 135mm trên bản Pro) mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn nhiếp ảnh sáng tạo.

Về quay phim, Xiaomi 15T Pro hỗ trợ quay 8K 30fps, 4K 120fps và cả hai phiên bản đều có thể quay HDR10+ ở mọi tiêu cự, đảm bảo hình ảnh sống động và nhiều chi tiết hơn.

Bên trong dòng sản phẩm mới là hai bộ vi xử lý mạnh mẽ đến từ MediaTek. Xiaomi 15T Pro được trang bị Dimensity 9400+ sản xuất trên tiến trình 3nm, tốc độ lên đến 3.73GHz cùng GPU Immortalis-G925 MC12 và NPU 890, cho hiệu suất mạnh mẽ và khả năng xử lý đa dạng tác vụ phức tạp một cách nhanh chóng. Trong khi đó, Xiaomi 15T sử dụng Dimensity 8400-Ultra tiến trình 4nm, giúp xử lý mượt mà từ các tác vụ thường ngày đến những tính năng ứng dụng AI.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ LPDDR5X + UFS 4.1, kết hợp hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop giúp duy trì hiệu suất cao ngay cả khi chơi game nặng hoặc sử dụng dài lâu. Song hành cùng hiệu năng là viên pin 5500mAh, lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Xiaomi. Xiaomi 15T hỗ trợ sạc nhanh 67W, trong khi bản Pro trang bị sạc nhanh 90W cùng sạc nhanh không dây 50W, mang đến trải nghiệm nạp pin linh hoạt và nhanh chóng.

Cùng với Xiaomi 15T Series, Xiaomi cũng chính thức ra mắt phiên bản cập nhật Xiaomi HyperOS 3 trên toàn cầu. Đặc biệt, Xiaomi HyperAI tích hợp sâu với Google Gemini, biến smartphone thành một trợ lý thông minh thực thụ. Người dùng có thể ghi chép tự động, dịch tức thì, chỉnh sửa và sáng tạo ảnh nâng cao, thậm chí tùy biến hình nền động theo sở thích cá nhân và hỗ trợ liền mạch trong cả công việc lẫn đời sống hàng ngày.

Xiaomi 15T Series được thiết kế đồng bộ với ngôn ngữ tinh giản, khung viền bo tròn mềm mại nhưng chắc chắn. Mặt trước được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 7i chống trầy xước gấp đôi so với thế hệ trước, kết hợp khả năng chống bụi và nước IP68, chịu được độ sâu đến 3 mét. Phiên bản Xiaomi 15T Pro được gia cường với khung nhôm 6M13, mặt lưng sợi thủy tinh, tạo cảm giác chắc chắn và bền bỉ.

Bộ đôi Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro sở hữu màn hình lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Xiaomi T Series với kích thước 6,83 inch, đi kèm độ sáng tối đa 3.200 nits, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision. Đặc biệt, viền màn hình siêu mỏng chỉ 1,5mm trên Xiaomi 15T Pro nhờ công nghệ LIPO, mang lại trải nghiệm hiển thị gần như không viền.

Xiaomi 15T có 3 sự lựa chọn màu sắc là Vàng hồng (Rose Gold), Đen và Xám, với 2 phiên bản bộ nhớ: Xiaomi 15T (12GB+ 256GB) có giá 13.990.000 đồng, Xiaomi 15T (12GB+ 512GB) giá 14.990.000 đồng. Còn Xiaomi 15T Pro có 3 sự lựa chọn màu sắc là Vàng Mocha (Mocha Gold), Đen và Xám, với 3 phiên bản bộ nhớ Xiaomi 15T Pro (2GB+ 256GB) giá bán 18.490.000 đồng, Xiaomi 15T Pro (12GB+ 512GB) giá bán 19.490.000 đồng và Xiaomi 15T Pro (12GB+ 1TB) giá bán 20.490.000 đồng… cùng nhiều hỗ trợ, khuyến mãi khác.

