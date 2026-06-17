Phường Bình Thạnh ra mắt mô hình phòng chống ma túy ở khu dân cư

Ngày 17-6, phường Bình Thạnh (TPHCM) ra mắt 70 “Tổ tự quản phòng chống ma túy” với mô hình “3 không - 3 có”.

Hội viên phụ nữ cùng gia đình ký cam kết bằng hình thức trực tuyến thông qua mã QR

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ phường phối hợp Công an phường và các đoàn thể ra mắt 53 Tổ tự quản tại các khu phố và 7 Tổ tự quản phòng chống ma túy tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ tự quản là lực lượng nòng cốt trực tiếp tuyên truyền, vận động, nắm tình hình, phát hiện và hỗ trợ xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến ma túy ngay tại địa bàn dân cư và cơ quan, doanh nghiệp.

Điểm nhấn của mô hình tự quản này là ứng dụng công nghệ số vào công tác vận động người dân cùng tham gia. Đó là thiết kế công cụ ký cam kết trực tuyến bằng mã QR và đường link điện tử riêng cho từng tổ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện cam kết mọi lúc, mọi nơi.

Tham gia cam kết trực tuyến, người dân sẽ thực hiện 3 nội dung: Không vi phạm pháp luật về ma túy; không che giấu, tiếp tay cho đối tượng phạm tội; chủ động tố giác tội phạm.

Các tổ tự quản ra mắt tại chương trình

Mục tiêu của chương trình là vận động 100% hộ dân tại 53 khu phố và 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia ký cam kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chung của toàn xã hội trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.

Người dân ký cam kết trực tuyến qua mã QR

Mô hình “3 không - 3 có” của phường Bình Thạnh: 3 không gồm: Không tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; Không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy tại khu dân cư; Không thờ ơ, im lặng trước hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. 3 có gồm: Có tổ tự quản tuyên truyền thường xuyên đến từng hộ dân; Có quan tâm giáo dục con em trong gia đình, quản lý chặt chẽ việc giao lưu, sử dụng mạng xã hội; Có hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

HỒNG HẢI