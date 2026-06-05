Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy

Sáng 5-6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên địa bàn và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy.

Công an TP Hà Nội hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Thực hiện: ĐỖ TRUNG

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, nhận thức rõ hiểm họa do ma túy gây ra, nhiều năm qua, Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống và kiểm soát ma túy.

Các đại biểu bấm nút hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chủ đề Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên địa bàn là "Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy". Mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tác hại của ma túy, nâng cao ý thức trách nhiệm và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đánh giá, thông qua các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, thời gian qua, nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn bị triệt phá. Công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng có những chuyển biến tích cực.

Nhiều mô hình xã, phường, cơ quan, trường học không ma túy đã được xây dựng và phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công an TP Hà Nội xuất quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong đó, người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa. Các loại ma túy tổng hợp, ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, bóng cười và các chất hướng thần mới ngày càng khó phát hiện. Điều này đặt ra nhiều thách thức lớn đối với công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở xuất quân hưởng ứng chương trình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị, lực lượng công an thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy. Đặc biệt là việc tập trung tăng cường đấu tranh triệt phá hiệu quả các tụ điểm, không để phát sinh "điểm nóng", phức tạp kéo dài. Đồng thời quản lý hiệu quả người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

ĐỖ TRUNG