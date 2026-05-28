Bạn đọc Báo SGGP tiếp tục hỗ trợ gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh

Ngày 28-5, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp với UBND xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) trao thêm số tiền 5,8 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Hiển (sinh năm 1961, trú thôn 3 Quang Thọ).

Trước đó, ngày 6-5, Báo SGGP cũng đã trao hỗ trợ gia đình ông Hiển số tiền 16 triệu đồng. Tổng cộng cả 2 đợt trao hỗ trợ gia đình ông Hiển là 21,8 triệu đồng. Ông Hiển là nhân vật trong bài viết “Chồng nguy kịch, vợ con cùng nhập viện” đăng trên Báo SGGP ngày 6-4-2026.

Ông Hiển là trụ cột lao động trong gia đình, đầu năm 2026, ông bị ngã tại nhà dẫn tới đa chấn thương. Sau quá trình điều trị tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh và Hà Nội, tình hình sức khỏe của ông đã tạm ổn định, vừa được gia đình chuyển về nhà điều trị lâu dài.

Vợ của ông cũng bị bệnh tim, hen suyễn mạn tính, xương khớp, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng và hàng tháng có hơn 10 ngày đi bệnh viện điều trị. Người con trai cũng bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, cùng nhiều bệnh nặng như xơ gan cổ trướng, tràn dịch đa màng, thường xuyên phải nhập viện điều trị.

Tiếp nhận số tiền trên, gia đình ông Phạm Văn Hiển và đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm, hỗ trợ để gia đình có thêm nguồn kinh phí tiếp tục điều trị bệnh tật cho người thân, trang trải cuộc sống.

DƯƠNG QUANG

