Gia cảnh cơ cực của bé gái bị bại não

Anh Điền quê gốc ở Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ) lên Đà Lạt đi làm thuê đủ các nghề được gần 30 năm. Do hoàn cảnh khó khăn nên 4 con anh (học từ lớp 1 đến lớp 4) đã xin theo học lớp tình thương tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục La San Đà Lạt. Đáng thương nhất là cháu Lý Thị Mộng Dung (15 tuổi) bị bại não nằm một chỗ nhiều năm nay (ảnh) nên mẹ cháu là Danh Thị Thu Hồng (sinh năm 1992) chủ yếu ở nhà chăm sóc con bị bệnh.

Anh Điền cho biết, ngày nào anh cũng cố gắng sắp xếp chở các con đến trường vì lo con bị thất học, còn hôm nào bận không đi được thì nhờ người khác đưa đón. Trong điều kiện ngặt nghèo, anh làm đủ nghề, ai thuê gì làm đó, bấp bênh, bữa được bữa không để lo sinh hoạt cho cả gia đình và chi phí thuốc men cho con. Hiện 7 người trong gia đình phải sinh hoạt tại phòng trọ ọp ẹp với giá 2 triệu đồng/tháng, dùng làm chỗ nghỉ ngơi, thiếu thốn đủ bề...

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-17

ĐOÀN KIÊN