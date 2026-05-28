Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Gia cảnh cơ cực của bé gái bị bại não

SGGP

Trong căn phòng trọ nhỏ chỉ hơn 10m2 tại hẻm Cầu Đúc, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), gia đình anh Lý Thanh Điền (sinh năm 1984) với 7 thành viên hàng ngày chật vật xoay sở với cuộc sống đầy khó khăn.

Anh Điền quê gốc ở Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ) lên Đà Lạt đi làm thuê đủ các nghề được gần 30 năm. Do hoàn cảnh khó khăn nên 4 con anh (học từ lớp 1 đến lớp 4) đã xin theo học lớp tình thương tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục La San Đà Lạt. Đáng thương nhất là cháu Lý Thị Mộng Dung (15 tuổi) bị bại não nằm một chỗ nhiều năm nay (ảnh) nên mẹ cháu là Danh Thị Thu Hồng (sinh năm 1992) chủ yếu ở nhà chăm sóc con bị bệnh.

Anh Điền cho biết, ngày nào anh cũng cố gắng sắp xếp chở các con đến trường vì lo con bị thất học, còn hôm nào bận không đi được thì nhờ người khác đưa đón. Trong điều kiện ngặt nghèo, anh làm đủ nghề, ai thuê gì làm đó, bấp bênh, bữa được bữa không để lo sinh hoạt cho cả gia đình và chi phí thuốc men cho con. Hiện 7 người trong gia đình phải sinh hoạt tại phòng trọ ọp ẹp với giá 2 triệu đồng/tháng, dùng làm chỗ nghỉ ngơi, thiếu thốn đủ bề...

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-17

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Bại não Ngặt nghèo Báo SGGP Nhịp cầu nhân ái

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn