Xã hội

Xuân về trên xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng)

SGGPO

Những ngày cuối năm, xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng) rộn ràng trong sắc xuân, nhịp sống làng chài thêm phần sôi động khi người dân tất bật chuẩn bị đón tết, gửi gắm niềm tin về một năm mới bình an.

IMG_9645.JPG
Từ sáng sớm đến tối muộn, từng chuyến phà liên tục rời bến, chở theo dòng người, xe máy, hàng hóa nối đuôi nhau về quê đón tết
IMG_9652.JPG
Lượng phương tiện tăng đột biến khiến các chuyến phà phải hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
IMG_9654.JPG
Các nhân viên bến phà cũng làm việc không ngơi tay, nhắc nhở hành khách mặc áo phao, sắp xếp hàng hóa gọn gàng
img-9642-4588-8392.jpg
Bến phà nối đất liền với xã đảo Tam Hải trở thành điểm nhộn nhịp nhất trong những ngày cận tết
IMG_9639.JPG
Anh Lê Công Tiến (lái phà Tam Hải) chia sẻ: "Những ngày cuối năm, lượng hành khách tăng mạnh, chủ yếu là bà con làm ăn xa trở về sum họp gia đình. Từ sáng sớm đến tối muộn, phà phải hoạt động liên tục, gần như không có thời gian nghỉ để kịp đưa đón người và phương tiện qua lại an toàn".
IMG_9657.JPG
Lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bến phà Tam Hải
IMG_9659.JPG
Sắc xuân ngập tràn khắp nơi
IMG_9668.JPG
IMG_9677.JPG
Tuyến đường ven sông rực rỡ với màu cờ Tổ quốc
IMG_9688.JPG
Người dân tất bật mua sắm đón tết
tam hai 2.jpg
Hòa chung không khí rộn ràng ngày cuối năm, Đoàn xã Tam Hải phối hợp cùng Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Lá cờ tri ân”, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
tam hai.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 cùng Đoàn xã Tam Hải chỉnh trang, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Hải
IMG_9648.JPG
Giữa nhịp sống tất bật những ngày giáp tết, xã đảo Tam Hải như khoác lên mình tấm áo mới của mùa xuân, vẫn vẹn nguyên vẻ yên bình trong tiếng cười sum vầy của những người con xa quê trở về
Tin liên quan
PHẠM NGA

Từ khóa

Xã đảo Tam Hải tết dâng hương phà Tam Hải

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn