Xuân về trên xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng)

Những ngày cuối năm, xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng) rộn ràng trong sắc xuân, nhịp sống làng chài thêm phần sôi động khi người dân tất bật chuẩn bị đón tết, gửi gắm niềm tin về một năm mới bình an.