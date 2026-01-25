Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt “Oai hùng Vùng Bưng 6 xã”

Một tiết mục xúc động tại chương trình

Chương trình còn là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 30 năm Ngày Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Trường (nay là phường Long Trường) vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (29-1-1996 – 29-1-2026).

Lãnh đạo phường Long Trường tặng hoa tri ân các cựu chiến binh trên địa bàn phường

Tại chương trình, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Long Trường đã thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, tiểu phẩm, hoạt cảnh tái hiện sinh động quá trình hình thành, đấu tranh cách mạng hào hùng của Vùng Bưng 6 xã. Nhiều tiết mục để lại xúc cảm sâu lắng như: Dấu chân khẩn hoang, Trên mảnh đất tình người, Thực dân tái xâm lược, hoạt cảnh Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca khúc Nam bộ kháng chiến…

Các hoạt cảnh, tiết mục văn nghệ tại chương trình

Chia sẻ sau khi theo dõi chương trình, anh Ngô Ngọc Tùng (ngụ phường Long Trường) cho biết, mỗi hoạt cảnh, mỗi ca khúc không chỉ kể lại lịch sử mà còn gợi nhắc những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, qua đó bồi đắp niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm của người dân hôm nay đối với quê hương.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Long Trường Kiều Ngọc Vũ, Vùng Bưng 6 xã mãi là niềm tự hào của người dân địa phương. Nơi đây lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu, thư từ từ chiến hào, ghi dấu một giai đoạn lịch sử oanh liệt; là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả của quân và dân Vùng Bưng 6 xã, đồng thời là “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Các thanh, thiếu nhi phường Long Trường dâng đèn hoa đăng thắp sáng biểu tượng chiến thắng vẻ vang của Vùng Bưng 6 xã

Trước đó, phường Long Trường đã tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng như triển lãm hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành, đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của địa phương, đặc biệt là chặng đường 30 năm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa – dân gian như nhảy dân vũ, nấu bánh tét và các món ăn truyền thống, trò chơi dân gian, trang trí mai – đào, thiệp xuân phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

Lãnh đạo phường Long Trường trao các phần quà tết đến các hoàn cảnh khó khăn

Chương trình thu hút đông đảo người dân phường Long Trường theo dõi

Căn cứ Bưng Sáu Xã là tên gọi chung của các xã nằm trên vùng đất bưng biền phía Nam huyện Thủ Đức xưa, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Vùng Bưng 6 xã đã trở thành địa danh đi vào huyền thoại, nơi khí phách và lòng quật cường của quân – dân đã viết nên những trang sử oanh liệt, để lại dấu son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

THU HƯỜNG