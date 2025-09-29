Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, việc củng cố và phát triển quan hệ với Nga luôn là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: QUANG PHÚC.

Sáng 29-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí cho rằng sự kiện này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm nhiều dấu mốc lớn, góp phần củng cố tin cậy chính trị và mở ra những hướng đi mới trong hợp tác song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, việc củng cố và phát triển quan hệ với Nga luôn là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy triển khai những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; đôn đốc, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để đưa quan hệ Việt Nam - Nga lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin sáng 29-9. Ảnh: QUANG PHÚC.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Vyacheslav Volodin cho rằng, cần phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện và các nhóm nghị sĩ hữu nghị, khẳng định Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga ủng hộ hai bên hợp tác về kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí và giáo dục - đào tạo.

BÍCH QUYÊN