Chính trị

Đối ngoại

Xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

SGGPO

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, việc củng cố và phát triển quan hệ với Nga luôn là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: QUANG PHÚC.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: QUANG PHÚC.

Sáng 29-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí cho rằng sự kiện này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm nhiều dấu mốc lớn, góp phần củng cố tin cậy chính trị và mở ra những hướng đi mới trong hợp tác song phương.

1000011203.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, việc củng cố và phát triển quan hệ với Nga luôn là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

1000011192.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy triển khai những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; đôn đốc, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để đưa quan hệ Việt Nam - Nga lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

1000011194.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin sáng 29-9. Ảnh: QUANG PHÚC.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Vyacheslav Volodin cho rằng, cần phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện và các nhóm nghị sĩ hữu nghị, khẳng định Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga ủng hộ hai bên hợp tác về kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí và giáo dục - đào tạo.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Vyacheslav Volodin Lương Cường Xung lực Chủ tịch nước Liên bang Nga Quốc hội Việt Nam Nghị viện Hai nước Đối tác chiến lược Chủ tịch nước Lương Cường Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga chính sách đối ngoại quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn