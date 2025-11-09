Yến Sào Khánh Hòa: 35 năm vững bước và khẳng định vị thế dẫn đầu

Ngày 9-11-2025, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã long trọng tổ chức "Lễ ra mắt sản phẩm mới và Trao giải thưởng chương trình Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa Sanest – Sanvinest – Niềm tự hào Thương hiệu Quốc gia năm 2025". Sự kiện này không chỉ đánh dấu mốc son 35 năm thành lập Công ty (09/11/1990 - 09/11/2025), mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế dẫn đầu, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội của một Thương hiệu Quốc gia.

Hành trình 35 năm "Kết tinh giá trị từ thiên nhiên"

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận 35 năm kiên định với sứ mệnh khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên quý giá. Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực khai thác và chế biến Yến sào dựa trên nền tảng vững chắc đã xây dựng trong hơn ba thập kỷ qua.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, nhấn mạnh: Dấu mốc 35 năm là niềm tự hào nhưng cũng là động lực để công ty tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, đẩy mạnh đầu tư công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm yến sào tinh túy, tiện ích và tốt cho sức khỏe. Công ty Yến sào Khánh Hòa còn được biết đến là biểu tượng văn hóa, kinh tế đặc sắc của tỉnh Khánh Hòa, với tầm nhìn vươn tầm thế giới và góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Đột phá công nghệ – Ra mắt sản phẩm mới vươn tầm quốc tế

Nghi thức ra mắt sản phẩm mang tính đột phá của Công ty YSKH

Tại sự kiện, Yến sào Khánh Hòa đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt các sản phẩm mới mang tính đột phá: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa ra mắt Mặt nạ Yến sào Sanest (kết hợp tinh hoa yến sào và công nghệ chăm sóc da hiện đại) và Nước uống dành cho người vận động SKH-LIFE (cung cấp năng lượng và khoáng chất); Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa ra mắt 3 dòng sản phẩm mẫu mã bao bì mới hướng đến lối sống xanh, lành mạnh, bao gồm: Nước rong biển đóng lon, nước chanh dây đóng lon, và nước ion kiềm đóng chai PET.

Việc ra mắt sản phẩm mới không chỉ khẳng định nỗ lực sáng tạo mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược "đa dạng hóa sản phẩm, hội nhập quốc tế, phát triển bền vững" của Công ty. Bên cạnh đó, Lễ ký kết hợp tác phát triển sản phẩm mới giữa Yến sào Khánh Hòa và các đối tác chiến lược như: Công ty TNHH TM&DV TYMY, Công ty TNHH Hoàng Đại Dương, Công ty TNHH MTV Hiếu Phát NH cũng được diễn ra, mở ra những hướng đi mới trong việc mở rộng thị trường và lan tỏa giá trị thương hiệu.

Lễ ký kết hợp tác phát triển sản phẩm mới giữa Công ty Yến sào Khánh Hòa và các đối tác chiến lược

Tri ân khách hàng – Món quà sức khỏe và giá trị lớn

Sự kiện còn là dịp tổng kết và trao giải chương trình "Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu Quốc gia năm 2025". Triển khai trên toàn quốc từ 05-6 đến 10-11-2025. Chương trình khuyến mãi có quy mô lớn nhất trong lịch sử 35 năm của công ty, với gần 7 triệu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 tỷ đồng.

Trao thưởng cho khách hàng trúng giải xe Honda HR-V

Trao thưởng cho khách hàng trúng giải xe Mercedes C300 AMG

Các giải thưởng lớn đã tìm được chủ nhân xứng đáng, bao gồm 01 Mercedes C300 AMG, 01 Honda HR-V, 6 Kia new Sonet, 5 xe máy SH Mode, 5 Honda Vision, 8 iPhone 16, 8 iPad Air M2, 16 TV Sony 4K và nhiều giải thưởng giá trị khác. Đặc biệt, Công ty đã trao giải Đặc biệt là 01 xe Mercedes C300 AMG cho khách hàng Nguyễn Thị Trâm (P. Tây Nha Trang, Khánh Hòa) trong sự kiện diễn ra sáng nay.

Hành động vì cộng đồng – Phát triển bền vững

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm, Yến sào Khánh Hòa còn thể hiện tinh thần "Kinh doanh gắn liền với phụng sự cộng đồng" thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa khi tổ chức “Hội thảo khoa học bảo vệ & phát triển bền vững quần thể chim yến”, Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Yến sào Khánh Hòa và Đêm Đại nhạc hội… Tại các sự kiện trên, Công ty đã : Trao 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng kèm tập vở và sản phẩm dinh dưỡng) cho học sinh nghèo vượt khó tại các phường/xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ và trao tặng 35 Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; Đóng góp 200 triệu đồng vào Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Khánh Hòa.

Chuỗi sự kiện mừng 35 năm thành lập công ty khép lại, ghi dấu một cột mốc lịch sử, mở ra giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường quốc tế và tiếp tục khẳng định sứ mệnh “Vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững”.

HỒNG MINH