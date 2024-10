Yến sào khánh hòa - Những lưu ý khi chọn mua sản phẩm

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa – đơn vị có thâm niên gần 35 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý, khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào. Là đơn vị duy nhất trên cả nước có quy trình khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ khai thác yến sào tại các hang đảo yến thiên nhiên ở vùng biển Khánh Hòa, sản xuất các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt của quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao giá trị gia tăng của yến sào. Công ty nhiều năm liền đạt Thương hiệu Quốc gia, đáp ứng xuất khẩu đến các thị trường quốc tế nghiêm ngặt nên giá bán sẽ cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại. Do đó, để tránh mua phải những sản phẩm yến sào kém chất lượng, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ sản phẩm, trên bao bì phải có nhãn mác rõ ràng, thông tin về đơn vị sản xuất, địa chỉ cụ thể, có tem chống hàng giả, quét mã QR để xác thực nguồn gốc và mua hàng tại hệ thống cửa hàng, trang web uy tín của thương hiệu.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết: “Hiện nay, thương hiệu yến sào Khánh Hòa là thương hiệu của tỉnh. Địa danh Khánh Hòa nổi tiếng nên các tỉnh thành lấy theo thương hiệu yến sào Khánh Hòa. Các sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa đều có tem chống hàng giả và mã QR trên mỗi sản phẩm, người tiêu dùng có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại để quét mã QR để xác thực nguồn gốc và kiểm tra thông tin sản phẩm. Chúng tôi là đơn vị duy nhất được quyền quản lý, khai thác 33 đảo, 173 hang yến. Chúng tôi cũng liên kết với các địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, Kiên Giang quản lý quần thể chim yến đảo”.

Thực tế cho thấy, trước tình trạng thị trường yến sào xuất hiện nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng, các sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ sẽ mang những hệ quả khó lường cho cả một ngành nghề. Không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn làm giảm uy tín và vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa khi bước ra thị trường quốc tế. Do đó, để bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự nỗ lực của doanh nghiệp thì người tiêu dùng cần thông thái để lựa chọn sản phẩm chất lượng, uy tín bảo vệ sức khỏe gia đình và người thân.

B.A