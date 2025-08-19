Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu sơ kết 6 tháng đầu năm 2025: Doanh thu tăng trưởng, phúc lợi xã hội được chú trọng

Ngày 14-8-2025, tại Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.

Ban lãnh đạo Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu nhận lẵng hoa chúc mừng tại hội nghị

Báo cáo cho thấy, tổng doanh thu tiêu thụ đạt 3.394 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024, trong đó doanh thu vé xổ số truyền thống chiếm hơn 3.369 tỷ đồng với tỷ lệ tiêu thụ gần như tuyệt đối. Lợi nhuận sau thuế đạt 332,7 tỷ đồng, hoàn thành 50,14% kế hoạch năm.

Ngoài kết quả kinh doanh, Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu còn đóng góp tích cực cho an sinh xã hội, với hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ các chương trình từ thiện, trao học bổng, xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng quà tết cho hộ nghèo.

Đại diện công ty báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2025

Trong 6 tháng cuối năm 2025, công ty đặt mục tiêu nộp ngân sách vượt 2.130 tỷ đồng, tiếp tục hiện đại hóa quản lý, tăng cường chăm sóc khách hàng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng làm giả vé số và tệ nạn số đề bất hợp pháp.

Đại diện Đại lý đóng góp ý kiến

Chia sẻ của lãnh đạo công ty với các đại biểu dự hội nghị về định hướng hoạt động ngành XSKT trong thời gian tới

Với tinh thần “Ích nước – Lợi nhà”, Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định vai trò tiên phong trong việc đóng góp ngân sách và trách nhiệm xã hội.

HỒNG MINH