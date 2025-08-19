Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu sơ kết 6 tháng đầu năm 2025: Doanh thu tăng trưởng, phúc lợi xã hội được chú trọng

Báo cáo cho thấy, tổng doanh thu tiêu thụ đạt 3.394 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024, trong đó doanh thu vé xổ số truyền thống chiếm hơn 3.369 tỷ đồng với tỷ lệ tiêu thụ gần như tuyệt đối. Lợi nhuận sau thuế đạt 332,7 tỷ đồng, hoàn thành 50,14% kế hoạch năm.
Ngoài kết quả kinh doanh, Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu còn đóng góp tích cực cho an sinh xã hội, với hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ các chương trình từ thiện, trao học bổng, xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng quà tết cho hộ nghèo.
Trong 6 tháng cuối năm 2025, công ty đặt mục tiêu nộp ngân sách vượt 2.130 tỷ đồng, tiếp tục hiện đại hóa quản lý, tăng cường chăm sóc khách hàng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng làm giả vé số và tệ nạn số đề bất hợp pháp.
Với tinh thần “Ích nước – Lợi nhà”, Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định vai trò tiên phong trong việc đóng góp ngân sách và trách nhiệm xã hội.