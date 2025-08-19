Kinh tế

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu sơ kết 6 tháng đầu năm 2025: Doanh thu tăng trưởng, phúc lợi xã hội được chú trọng

Ngày 14-8-2025, tại Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.

IMG_2806.jpeg
Ban lãnh đạo Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu nhận lẵng hoa chúc mừng tại hội nghị

Báo cáo cho thấy, tổng doanh thu tiêu thụ đạt 3.394 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024, trong đó doanh thu vé xổ số truyền thống chiếm hơn 3.369 tỷ đồng với tỷ lệ tiêu thụ gần như tuyệt đối. Lợi nhuận sau thuế đạt 332,7 tỷ đồng, hoàn thành 50,14% kế hoạch năm.

Ngoài kết quả kinh doanh, Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu còn đóng góp tích cực cho an sinh xã hội, với hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ các chương trình từ thiện, trao học bổng, xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng quà tết cho hộ nghèo.

IMG_2804.JPG
Đại diện công ty báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2025

Trong 6 tháng cuối năm 2025, công ty đặt mục tiêu nộp ngân sách vượt 2.130 tỷ đồng, tiếp tục hiện đại hóa quản lý, tăng cường chăm sóc khách hàng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng làm giả vé số và tệ nạn số đề bất hợp pháp.

IMG_2805.jpeg
Đại diện Đại lý đóng góp ý kiến
IMG_2803.jpeg
Chia sẻ của lãnh đạo công ty với các đại biểu dự hội nghị về định hướng hoạt động ngành XSKT trong thời gian tới

Với tinh thần “Ích nước – Lợi nhà”, Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định vai trò tiên phong trong việc đóng góp ngân sách và trách nhiệm xã hội.

HỒNG MINH

Từ khóa

xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu kết quả kinh doanh xổ số 2025 hội nghị sơ kết XSKT doanh thu xổ số miền Nam công ty xổ số kiến thiết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn