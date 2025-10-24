Vùng 3 Hải quân khánh thành công trình mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên công trình mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Tham dự buổi khánh thành có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng; Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng; Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hồ Chí Minh; các đại biểu thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Công ty TNHH Namy Đà Nẵng; Công ty Thảo Ngọc Khang; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân.

Công trình mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân được khởi công từ tháng 6-2025. Công trình được thiết kế tương đương kích thước (tỉ lệ 1:1) với cột mốc chủ quyền đặt trên đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa): chiều cao 5,9m; rộng 1,35m, các hạng mục được ốp lát bằng đá Hoa cương tự nhiên, chữ được thiết kế bằng vật liệu Inox sơn tĩnh điện. Tổng diện tích khuôn viên công trình gần 60m2.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ kinh phí để hoàn thành công trình đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Vùng 3 Hải quân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Đồng chí Chính ủy Vùng 3 Hải quân nhấn mạnh, công trình không những góp phần xây dựng, củng cố cảnh quan đơn vị sáng – xanh – sạch đẹp – chính quy, mà còn là mô hình tuyên truyền trực quan sinh động cho cán bộ, chiến sĩ và đại biểu cơ quan, đoàn thể, học sinh, sinh viên và nhân dân các địa phương khi đến thăm đơn vị. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

