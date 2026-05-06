Doanh nghiệp cần tuân thủ chặt chẽ quy định về sở hữu trí tuệ trước cảnh báo của Hoa Kỳ

Theo Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, do cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố, Việt Nam bị xếp vào nhóm cảnh báo cao nhất theo cơ chế Đặc biệt 301.

Chiều 6-5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát thông cáo đánh giá, đây là một diễn biến rủi ro có thể dẫn tới điều tra Mục 301 và áp dụng các biện pháp thuế quan bất lợi.

Theo báo cáo trên, Việt Nam thực thi chưa hiệu quả đối với vi phạm bản quyền trên môi trường số; thực thi chưa đầy đủ đối với hàng giả, hàng xâm phạm nhãn hiệu; cơ chế thực thi tại biên giới còn hạn chế; chưa có hoạt động thực thi đáng kể đối với việc sử dụng phần mềm không có bản quyền trong doanh nghiệp; chưa có quy định hình sự đầy đủ đối với hành vi chiếm dụng trái phép tín hiệu truyền hình cáp và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Do đó, đối với doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ, VCCI đề nghị cần lập tức kiểm tra hiện trạng tuân thủ sở hữu trí tuệ nội bộ, bao gồm tính hợp pháp của phần mềm, hình ảnh, nhãn hiệu, thiết kế cũng như minh bạch hóa và số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng xuất khẩu.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ lưu trữ, trung tâm dữ liệu, mạng xã hội... cần chủ động củng cố quy trình kiểm soát nội dung và kiểm duyệt người bán, tăng cường cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kịp thời gỡ bỏ hàng hóa, gian hàng hoặc nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Đồng thời, tất cả doanh nghiệp cần chủ động tham gia giải trình và đối thoại minh bạch. Trong trường hợp USTR quyết định khởi xướng điều tra, các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng cần chủ động tham gia cung cấp thông tin, bình luận và phản ánh thực tiễn cho phía Hoa Kỳ thông qua các kênh phù hợp.

