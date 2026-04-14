Yêu cầu xử lý dứt điểm nhiều kiến nghị của cử tri và của UBTVQH qua các kỳ giám sát

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh điều hành nội dung thảo luận

Sáng 14-4, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XVI tiến hành đợt 2 của phiên họp thứ nhất.

Trong phiên họp sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, UBTVQH đã cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, UBTVQH đã thảo luận về các nội dung này.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nêu rõ, UBTVQH cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. UBTVQH đánh giá cao Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tích cực, chủ động tổng hợp tương đối toàn diện ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Các kiến nghị đã được nêu trong báo cáo bám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tạo cơ sở quan trọng cho công tác giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan hữu quan.

Đối với báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, UBTVQH cơ bản tán thành các nội dung trong báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành trong giải quyết kiến nghị của cử tri, nhiều nội dung đã được tiếp thu, xử lý, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật và tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận định, việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân vẫn còn một số hạn chế: chất lượng chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng trả lời mang tính giải trình, chưa giải quyết dứt điểm và hiệu quả; một số kiến nghị giải quyết còn chậm, kéo dài, đặc biệt là nhiều kiến nghị của cử tri và kiến nghị của UBTVQH qua các kỳ giám sát chưa được xử lý dứt điểm.

“UBTVQH đề nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng, đặc biệt là các nội dung đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị nhiều lần để khẩn trương hoàn thiện, ban hành văn bản hướng dẫn, sửa đổi các cơ chế chính sách còn bất cập và nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị theo hướng rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; gắn kết quả giải quyết kiến nghị với đánh giá thực hiện nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nêu rõ.

Thành viên UBTVQH dự họp

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chỉ đạo Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tiếp thu ý kiến tại phiên họp, xây dựng và hoàn thiện báo cáo của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trình Quốc hội tại đợt 2 của kỳ họp thứ nhất; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; theo dõi, giám sát đến cùng và không để tình trạng kiến nghị nhiều lần nhưng xử lý còn chậm; tăng cường theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với Văn phòng Quốc hội hoàn thiện, ban hành thông báo kết luận của UBTVQH gửi đến các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện.

Buổi chiều cùng ngày, theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; xem xét, cho ý kiến về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; xem xét, thông qua về nguyên tắc việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

ANH PHƯƠNG