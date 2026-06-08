Sinh hoạt chi bộ: Gần dân, sát việc và tranh luận tích cực

Triển khai Hướng dẫn 42 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, các buổi sinh hoạt chi bộ tại TPHCM đang chuyển biến rõ nét, dần trở thành diễn đàn sát dân, gắn với giải quyết việc khó ngay từ cơ sở.

Bàn chuyện sát sườn

Tại kỳ sinh hoạt tháng 6-2026 của chi bộ ấp An Lạc (xã Long Điền), các đảng viên báo cáo tiến độ thực hiện những nhiệm vụ được giao bằng số liệu cụ thể. Đảng viên Trần Thị Phương cho biết đã hướng dẫn 340/380 hộ dân cài đặt phần mềm báo cháy, đạt 89,47%, đồng thời cam kết hoàn thành việc hướng dẫn 40 hộ còn lại trong tháng. Để giữ vững danh hiệu "Ấp không ma túy", đảng viên Trần Kim Trọng đề xuất gửi mẫu cam kết qua Zalo cho 15 người dân đang làm ăn xa nhằm bảo đảm 100% người dân đồng thuận thực hiện các quy định của địa phương. Ông Trọng cũng thông tin về tình hình 2 trường hợp sau cai nghiện trên địa bàn đã ổn định, có việc làm và chấp hành nghiêm lịch trình theo dõi của cơ quan chức năng.

Buổi sinh hoạt chi bộ mẫu của Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: THU HƯỜNG

Không khí buổi họp nghiêm túc khi có 8 ý kiến đóng góp trực tiếp cùng nhiều ý kiến đóng góp qua Sổ tay đảng viên điện tử. Mọi vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và an sinh trên địa bàn đều được đưa ra thảo luận để tìm cách tháo gỡ. Để phòng ngừa tội phạm, một đảng viên đề xuất gắn thêm “Hòm thư tố giác” và công khai số điện thoại khẩn cấp. Một đảng viên khác đề nghị lập danh sách theo dõi các khu vực giáp ranh, thường phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Về an sinh, một số đảng viên đề xuất rà soát kỹ để kịp thời hỗ trợ 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới…

Bà Trần Thị Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ ấp An Lạc, chia sẻ, sinh hoạt chi bộ là dịp quan trọng để các đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và tham gia giải quyết các vấn đề tại địa bàn nên phải nghiêm túc, thực chất, hiệu quả. Mỗi đảng viên phải tự soi, tự sửa; đồng thời nêu ra được những vấn đề người dân quan tâm để cùng thảo luận, đưa vào từng đầu việc cụ thể để giải quyết. Có như vậy thì vai trò của tổ chức Đảng và mỗi đảng viên mới được phát huy tối đa, góp phần xây dựng và phát triển địa phương.

Tính đến hết tháng 3-2026, tại TPHCM, tổng số đảng viên đồng bộ từ dữ liệu đảng viên 4.0 sang Sổ tay đảng viên điện tử là 384.131 đảng viên; đã có 310.668 đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Tổng số chi bộ cơ sở là 17.949, các chi bộ cơ sở tạo cuộc họp trên Sổ tay đảng viên điện tử là 5.716 (đạt tỷ lệ 32%).

Tinh giản thủ tục, tăng thảo luận

Những cuộc họp bàn sát sườn, rành mạch đầu việc như ở ấp An Lạc chính là cách tổ chức Đảng ở cơ sở tự làm mới và thích ứng với áp lực ngày càng lớn từ thực tiễn. Nhìn nhận từ góc độ quản lý địa bàn, Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng phân tích, sau quá trình sắp xếp, quy mô địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh. Điều này khiến cán bộ cơ sở khá áp lực trong công việc. Vì vậy, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú yêu cầu sinh hoạt chi bộ phải trở thành diễn đàn gần dân, sát việc, dám tranh luận, giao việc rành mạch và có kiểm tra kết quả. Để tạo nếp mới, phường chủ trương làm điểm các buổi sinh hoạt mẫu đối với từng loại hình tổ chức Đảng.

Mới đây, sinh hoạt chi bộ mẫu của chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú được triển khai, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Theo đó, các đảng viên chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú đã tích cực ứng dụng công nghệ. Việc điểm danh, đóng đảng phí đều làm nhanh gọn qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và chuyển khoản ngân hàng.

Buổi họp đi thẳng vào những vấn đề người dân quan tâm: chính sách đãi ngộ cho người hoạt động không chuyên trách, chuyện giá cả, sử dụng xăng sinh học E10... Từng đảng viên cũng thực hiện nghiêm túc kiểm điểm cá nhân, thẳng thắn nêu hạn chế của bản thân trong thực thi nhiệm vụ chi bộ giao và nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị; đồng thời cam kết rõ ràng để cải thiện trong thời gian tới. Cuộc họp chỉ kéo dài hơn 1 giờ nhưng đáp ứng yêu cầu về quy trình và chất lượng buổi sinh hoạt.

Từ buổi sinh hoạt mẫu, cấp ủy nhiều chi bộ đã rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng tại chi bộ mình. Bà Trần Thị Phương Loan, Bí thư Chi bộ Khu phố 79 (phường Tăng Nhơn Phú), nhìn nhận, qua sinh hoạt mẫu, chi bộ đã nắm bắt nhiều kinh nghiệm điều hành mới. Trong kỳ sinh hoạt đầu tháng 6, Chi bộ Khu phố 79 đã triển khai nghiêm túc các bước, đẩy mạnh chất lượng phần thảo luận. Nắm bắt băn khoăn của đảng viên và người dân về công tác sắp xếp lại khu phố, chi ủy chọn nội dung này làm trọng tâm thảo luận.

Theo bà Loan, với cách điều hành, gợi mở vấn đề, nhiều vướng mắc nêu tại buổi sinh hoạt đã được giải đáp trực tiếp. Chi bộ cũng thảo luận cách tuyên truyền đến từng hộ gia đình và giao việc cụ thể cho từng đảng viên. Bà Loan chia sẻ, dù đặc thù chi bộ khu phố có khác biệt, song việc học hỏi cách gợi mở linh hoạt đã khuyến khích mọi đảng viên nêu ý kiến để nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sự chuyển biến từ những buổi sinh hoạt mẫu không còn là chuyện thay đổi thói quen, mà là yêu cầu tất yếu để tổ chức Đảng cơ sở tự làm mới mình. Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, khẳng định, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là “mệnh lệnh chính trị”. Chi bộ có mạnh thì việc vận động, ổn định tư tưởng và tuyên truyền người dân thực hiện các chủ trương mới thông suốt. Đây phải là nơi giáo dục lý tưởng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể nhất ngay từ cơ sở.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý các chi bộ tiếp tục quyết liệt đổi mới sinh hoạt. Trước hết, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển tài liệu sớm để đảng viên nghiên cứu trước để cuộc họp dành thời gian cho thảo luận sâu. Nội dung sinh hoạt phải bám sát thực tiễn địa bàn, từ an ninh trật tự, môi trường đến đời sống dân sinh thường nhật. Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên phải làm thường xuyên, chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú để liên tục bổ sung nguồn lực mới, bảo đảm sinh hoạt chi bộ luôn thực chất, hiệu quả.

* Ông TRẦN THANH HÙNG, Bí thư Đảng ủy xã Long Điền: Giao việc rành mạch, gỡ vướng tận nơi Chúng tôi dứt khoát yêu cầu các chi bộ phải bỏ kiểu sinh hoạt đọc báo cáo, thay vào đó phải gắn chặt nội dung họp với vấn đề thực tiễn mà người dân đang quan tâm. Chi bộ phân công nhiệm vụ rành mạch cho từng cấp ủy viên và đảng viên phụ trách địa bàn, mảng việc cụ thể. Khi họp, ai nhận việc gì thì báo cáo đúng tiến độ; đồng thời phải nêu những bức xúc, thắc mắc, kiến nghị của dân để cùng thảo luận. Chỗ nào còn vướng, chi bộ cử người xuống tận nơi rà soát, kiên trì vận động, thuyết phục từng hộ dân để tạo sự đồng thuận. Việc phân cấp, giao việc rõ ràng nhằm khích lệ mỗi đảng viên phải xông xáo hơn, thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị, làm chỗ dựa vững chắc cho người dân ở cơ sở. * Bà LÊ THỊ THANH BÌNH, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu: Chi bộ phải là kênh nắm bắt tình hình dân cư Đảng bộ phường Vũng Tàu có quy mô rất lớn với hơn 7.500 đảng viên, rải đều ở 17 đảng bộ cơ sở, 35 chi bộ cơ sở và 53 chi bộ trực thuộc. Với số lượng đảng viên lớn, địa bàn rộng, việc duy trì sinh hoạt theo lối cũ dễ dẫn đến hình thức, thiếu chiều sâu. Đảng ủy phường xác định chi bộ phải là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất, nắm chắc dân nhất; là cầu nối trực tiếp giữa ý Đảng với lòng dân. Vì vậy, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi buổi sinh hoạt phải thực sự thiết thực, hiệu quả, gắn với vấn đề cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm. Chi bộ không chỉ là nơi quán triệt chủ trương, nghị quyết mà còn là kênh trực tiếp nắm bắt tình hình khu dân cư, phản ánh kịp thời các vấn đề dân sinh, trật tự đô thị, an sinh xã hội và tâm tư, nguyện vọng người dân. Qua đó, nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở được phát hiện sớm, xử lý kịp thời.

THU HƯỜNG - TRÚC GIANG