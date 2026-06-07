Triển khai đồng bộ giải pháp, Việt Nam - Lào hướng tới kim ngạch 10 tỷ USD vào năm 2030

Chiều 7-6, sau hội đàm, hai Thủ tướng Việt Nam, Lào đã chứng kiến lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tài chính, dân tộc và tôn giáo.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, chiều 7-6, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 từ ngày 7 đến 9-6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều cùng ngày, lễ đón chính thức Thủ tướng Sonexay Siphandone được tổ chức tại trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam luôn kề vai sát cánh hỗ trợ Lào hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra; đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt những năm qua.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ to lớn, quý báu và hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước Lào qua các thời kỳ, nhất là việc hỗ trợ, giúp ổn định đảm bảo nguồn cung cho thị trường xăng dầu của Lào vừa qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định, Đảng, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Lào, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào triển khai thuận lợi các dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Lào, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2026-2035, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Người đứng đầu hai Chính phủ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trong quý 1, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt khoảng 582 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế của Việt Nam tại Lào lên khoảng 6,6 tỷ USD với 289 dự án.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone chứng kiến lễ trao thỏa thuận giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026-2035, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào trên các phương diện gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực, quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai nghiêm túc, đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, tạo tiền đề để hai bên phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2030; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027...

Về hợp tác kinh tế, hai bên ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đặc biệt là các dự án kết nối giao thông chiến lược quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng – Viêng Chăn…, hỗ trợ Lào hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và tăng cường kết nối với biển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào giai đoạn 2026-2030, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết; nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam - Lào, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước; triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030.

Hai Thủ tướng cũng thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; sớm thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào – Việt Nam tại Lào; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công; phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN đối với các vấn đề chiến lược liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, nguồn nước sông Mê Công...

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tài chính, dân tộc và tôn giáo.

Các văn kiện được trao gồm: - Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào giai đoạn 2026-2030. - Bản ghi nhớ giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc hợp tác triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú tại Việt Nam. - Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2026-2035. - Thỏa thuận giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026-2035.

LÂM NGUYÊN