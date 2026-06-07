Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Chiều 7-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7- đến 9-6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone tại lễ đón, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 7-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam.

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Hai Thủ tướng cũng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, những dấu mốc trong lịch sử quan hệ đặc biệt, tình cảm anh em gắn bó thân thiết Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước luôn dành sự coi trọng đặc biệt, ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước dành sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên cao nhất cho nhau, với nội hàm "gắn kết chiến lược" được bổ sung nhằm định vị quan hệ trong bối cảnh mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đánh giá, chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự tiếp nối thành công của các chuyến thăm cấp Nhà nước mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đầu năm 2026.

Đại sứ khẳng định, chuyến thăm thể hiện sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao trong việc không ngừng vun đắp quan hệ đi vào chiều sâu, cụ thể hóa mạnh mẽ nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai quốc gia.

Cũng trong chiều 7-6, Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

>> Chùm ảnh: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: QUANG PHÚC

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LÂM NGUYÊN