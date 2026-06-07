Chiều 7-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục ngày làm việc thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: ANH THƠ

Tại phiên làm việc chiều, các đại biểu nghe các tham luận, báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và quy chế bầu cử.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết tại đại hội, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu Hội Nông dân TPHCM biểu quyết tại đại hội, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo quy chế được thông qua, bầu cử được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các chức danh bầu cử gồm Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đề án nhân sự, Ban Chấp hành khóa IX có 85 ủy viên. Đại hội quyết định bầu 81 ủy viên và khuyết 4 ủy viên để kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Cơ cấu Ban Chấp hành khóa IX gồm đại diện cơ quan Trung ương Hội, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, khối nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ tịch hội nông dân cấp xã và hội viên tiêu biểu.

Các đại biểu Đoàn đại biểu Hội Nông dân TPHCM bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, chiều 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo chương trình, sau khi hoàn tất việc bầu cử, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra theo quy định.

Ngày 8-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc; tiến hành họp báo thông tin kết quả đại hội.

PHÚC VĂN