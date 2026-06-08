Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, sáng 8-6, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam, tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Hun Manet.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước trên thảm đỏ tới bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Campuchia và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai Thủ tướng cùng đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì đón chính thức Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Campuchia thống nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia phát triển đa dạng. Các chuyến thăm cấp cao thời gian qua đã mở ra giai đoạn phát triển mới về chất, định hướng cho quan hệ hợp tác ngày càng tin cậy hơn.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Hun Manet sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, điểm sáng lớn nhất trong quan hệ hai nước là sự khởi sắc mạnh mẽ của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông, logistics, kinh tế biên giới và đẩy mạnh các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh...

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LÂM NGUYÊN