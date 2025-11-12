10 tháng thu hơn 510.000 tỷ đồng, Thuế TPHCM hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2025

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chủ động, quyết liệt trong công tác, Thuế TPHCM đã thu hơn 510.000 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao cho cả năm 2025.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm việc với Thuế TPHCM chiều 12-11. Clip: MAI HOA

Chiều 12-11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã làm việc với Thuế TPHCM về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng cho biết, nhờ chủ động dự báo, phân tích, đánh giá nguồn thu, sắc thuế, xây dựng kịch bản thu theo từng địa bàn, từng thời điểm, tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng đầu năm được 510.183 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Chính phủ giao, 98% dự toán HĐND TPHCM giao và tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, lần đầu tiên trong lịch sử, Thuế TPHCM hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Chính phủ giao ngay từ tháng 10.

Từ nay đến cuối năm, Thuế TPHCM nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 ở mức cao nhất. Trong đó, ngành thuế tăng cường quản lý và cưỡng chế nợ thuế, tập trung xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tại các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử, bất động sản, hoàn thuế...

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả quản lý đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, từng bước hình thành thói quen nộp thuế điện tử thuận tiện, minh bạch.

Các đơn vị được nhận Thư khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2025. Ảnh: MAI HOA

Người đứng đầu Thuế TPHCM cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành; khẩn trương giải quyết dứt điểm hồ sơ hoàn thuế tồn đọng; tối ưu hóa quy trình xử lý phản ánh và kiến nghị của người nộp thuế.

Thuế TPHCM đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo sát sao công tác xử lý hồ sơ, đấu giá các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các khoản thu từ đấu giá tại Khu đô thị Thủ Thiêm, dự án Eco Smart City của Tập đoàn Lotte, dự án tại phường Phú Thuận của Tập Đoàn Phát Đạt…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng kết quả công tác thu ngân sách của Thuế TPHCM, nhưng cũng nhắn nhủ "không ngủ quên trên vòng nguyệt quế" mà tập trung cao độ hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: MAI HOA

Đồng chí lưu ý Thuế TPHCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian, thủ tục, thành phần hồ sơ, đặc biệt là thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó là thực hiện tốt các nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh "lớn lên" thành doanh nghiệp.

Báo cáo công tác thu ngân sách trên địa bàn TPHCM 10 tháng đầu năm, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh cho biết hết tháng 10, tổng thu của thành phố đã thu 657.154 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán trung ương giao, đạt 94,2% dự toán HĐND TPHCM giao, bằng 116,3% cùng kỳ. Trong số này, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng có sự tăng trưởng nhờ sự hồi phục của doanh nghiệp, các chính sách giảm thuế, kích cầu và quản lý chặt chẽ hóa đơn điện tử. Đồng thời, với sự phục hồi của thị trường bất động sản đã giúp tăng thu đối với thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Dịp này, có 5 đơn vị vinh dự nhận thư khen của Chủ tịch UBND TPHCM gồm Thuế TPHCM, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước khu vực II, Văn phòng UBND TPHCM.

MAI HOA