Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM: Nơi hội tụ của niềm tin

Sáng 11-2, UBND TPHCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC). Sự kiện đánh dấu VIFC-HCMC chính thức đi vào vận hành, phục vụ tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TPHCM và các địa phương; đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế, các định chế tài chính và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Khẳng định niềm tin

Phát biểu tại Lễ ra mắt VIFC-HCMC, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố và cả nước, đánh dấu một bước tiến chiến lược trong tiến trình phát triển và hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam. Thành phố xác định rõ rằng, để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, trong đó tài chính - thị trường vốn - dịch vụ tài chính hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao chứng nhận Thành viên chiến lược tại lễ ra mắt VIFC-HCMC. ẢNH: HOÀNG HÙNG

“Trong giai đoạn tới, TPHCM xác định chiến lược phát triển VIFC-HCMC theo tinh thần “nghĩ khác, làm khác” với trọng tâm: tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đặc thù. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm các phân khúc mà Việt Nam và thành phố có lợi thế cạnh tranh. Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế”, Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, đại diện các định chế tài chính, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã khẳng định niềm tin và cam kết đồng hành, tham gia VIFC-HCMC. Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân Đội (MB) nhấn mạnh cam kết đầu tư dài hạn và đồng hành cùng trung tâm. Theo đó, MB sẽ tích cực kết nối hệ sinh thái tài chính - công nghệ trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng môi trường tài chính minh bạch, an toàn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, chia sẻ kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc tại các trung tâm tài chính như London, New York, Dublin, Hồng Công, Dubai.. và kết nối với các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế. Theo đó, yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà nằm ở niềm tin. Niềm tin vào thể chế pháp lý ổn định; niềm tin vào hạ tầng tài chính công nghệ hiện đại… Khi niềm tin được xây dựng một cách nhất quán, các dòng vốn ở lại lâu dài và đồng hành cùng nền kinh tế.

Điểm tựa cho phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt VIFC-HCMC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế. Để xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh 3 yếu tố: thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình phải độc đáo, khác biệt để bứt phá; điều hành phải thật sự linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, trên cơ sở Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27-6-2025 của Quốc hội và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18-12-2025 của Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế, bước đầu đã đạt được những kết quả như: hình thành Trung tâm tài chính hàng không; Trung tâm Tài chính hàng hải đang hình thành gắn với vị thế logistics Việt Nam; Trung tâm Fintech và đổi mới sáng tạo thu hút mô hình tài chính số tiên tiến.

Thủ tướng đánh giá cao Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế, UBND TPHCM, UBND TP Đà Nẵng cùng các bộ, ngành, địa phương đã làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết tâm, hiệu quả, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ra mắt và đi vào hoạt động.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, nhất là các tập đoàn lớn, các ngân hàng phải cạnh tranh lành mạnh, tiên phong, dẫn dắt trở thành thành viên sáng lập, sử dụng dịch vụ trung tâm để huy động vốn quốc tế. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các start-up phải mạnh dạn tham gia sandbox, thử nghiệm sản phẩm mới; hợp tác với đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh. “Đây là lúc doanh nghiệp trong nước thực hiện sứ mệnh của mình, chứng minh sức mạnh của trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa Việt Nam; biến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng thành một động lực, điểm tựa để phát triển”, Thủ tướng khẳng định.

Tại lễ ra mắt, ban tổ chức trao chứng nhận cam kết Thành viên sáng lập và Thành viên chiến lược cho các tổ chức trong và ngoài nước. Thành viên sáng lập gồm: Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Công ty CP Sơn Kim Capital; VinaCapital; Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Nasdaq. Thành viên chiến lược gồm: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank); Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM; Đại học Kinh tế TPHCM; Liên minh kinh tế On-chain economy; Tập đoàn Gemadept; TikTok.

THANH DUNG