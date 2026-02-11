1.041 người vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Theo báo cáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, ở Trung ương, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí lập danh sách sơ bộ 217 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Về cơ cấu người được giới thiệu, các cơ quan đảng 10 người; cơ quan Chủ tịch nước 2 người; đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương 145 người (tỷ lệ 66,82%, trong đó, khối Chính phủ 15 người, khối Bộ Quốc phòng 14 người...).

Về cơ cấu kết hợp, trong số 217 người được giới thiệu ứng cử có 51 phụ nữ; 21 dân tộc thiểu số; 138 tái cử. Về trình độ, đại học 28 người, trên đại học 189 người, không có đại biểu dưới trình độ đại học; 5 người ứng cử là người ngoài Đảng.

Ở địa phương, các địa phương đã lập danh sách sơ bộ được 824 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, người ứng cử là phụ nữ có 420 người, tỷ lệ 50,97%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 208 người (tỷ lệ 25,24%); người ứng cử là người ngoài Đảng có 90 người...

Như vậy, kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tính chung ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 1.041 người, đạt tỷ lệ 2,08 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu, đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần.

Theo báo cáo, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh sau hội nghị hiệp thương lần hai là 5.078 người, giảm 34 người so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đạt tỷ lệ bình quân là 1,98 lần trên số đại biểu được bầu. Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 2.555 người.

Theo báo cáo nhanh của 31/34 tỉnh, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã sau hội nghị hiệp thương lần hai là 136.279 người, đạt tỷ lệ bình quân là 1,79 lần trên số đại biểu được bầu. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là 75.878 người. Trong đó, số lượng đại biểu tái cử là 43.269 người, tỷ lệ 57,02%. Số người tự ứng cử 145 người, tỷ lệ 0,1%.

PHAN THẢO