Thống nhất danh sách 48 người ứng cử ĐBQH khóa XVI và 209 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI

Tại các hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí chủ tọa biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chiều 10-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM…

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thông tin, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 là hội nghị cuối cùng trong các quy trình hiệp thương để thực hiện vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong việc phối hợp, thống nhất với các cơ quan, tổ chức, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình chuẩn bị công tác bầu cử.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 1, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ người ứng cử.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác với người được giới thiệu ứng cử theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

“Kết quả của các bước hiệp thương, lấy ý kiến cử tri đã được tổng hợp đầy đủ, khách quan, làm cơ sở quan trọng để hội nghị hiệp thương lần thứ 3 xem xét và quyết định”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nêu rõ.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được thực hiện để xem xét kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với từng người được giới thiệu ứng cử; thảo luận, nêu ý kiến về tiêu chuẩn của từng người ứng cử theo quy định; thỏa thuận thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đại biểu tham gia hiệp thương tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo kết quả tổ chức hội nghị cử tri tại các địa phương. Theo đồng chí, đây là khâu quan trọng thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm của cử tri đối với người ứng cử.

Hội nghị cũng thảo luận dân chủ, trách nhiệm đối với từng trường hợp cụ thể do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình để lựa chọn những cá nhân thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, uy tín, đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Đồng thời, biểu quyết danh sách chính thức đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định, chuẩn bị cho ngày bầu cử toàn quốc vào 15-3, ngày hội toàn dân.

Đồng chí nhấn mạnh, tất cả sự chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định sẽ góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử toàn quốc.

Điểm lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, nội hàm của bài viết nêu lên vai trò của sức mạnh nhân dân, về việc phát huy dân chủ, sự đồng thuận xã hội để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Trên tinh thần đó, MTTQ Việt Nam TPHCM lấy lời hiệu triệu ấy làm động lực chung sức, đồng lòng để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, và đại biểu HĐND các cấp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, hội nghị sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để chọn lựa những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Các đại biểu đã thảo luận, lựa chọn, biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua biên bản và danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử; thảo luận, lựa chọn, biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI.

Hội nghị cũng đã thảo luận, lựa chọn và bỏ phiếu bầu chọn danh sách 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng trong chiều 10-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức hội nghị bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bàn giao biên bản h ội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031



NGÔ BÌNH