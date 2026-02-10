Hoàn tất hiệp thương lần 3, chốt danh sách ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 10-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở lấy ý kiến nhận xét và mức độ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 46 người được giới thiệu ứng cử, hội nghị thống nhất chốt danh sách 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Phước Thắng khóa II. Kết quả được thông qua với 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết tán thành.

Phường Phước Thắng chốt danh sách ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Tại xã Đất Đỏ, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 41 người được giới thiệu ứng cử đều đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%. Tuy nhiên, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba có 1 trường hợp tự nguyện rút tên, nên danh sách chính thức còn 40 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND xã.

Xã Đất Đỏ kết thúc hiệp thương lần thứ ba chốt danh sách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Theo kế hoạch, các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử sẽ tổ chức từ ngày 22-2 và hoàn thành trước ngày 14-3, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu, lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Tin liên quan Ấm áp các hoạt động nghĩa tình những ngày giáp Tết

TRÚC GIANG