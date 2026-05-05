1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Tối 5-5, Bộ GD-ĐT cho biết, tính đến 17 giờ ngày 5-5 (thời hạn cuối để thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026), hệ thống ghi nhận tổng số 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 em, chiếm 94,78%; thí sinh tự do là 63.844 em, chiếm 5,22%.

Cả nước có 7.952 thí sinh (chiếm 0,65%) đăng ký miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Số thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến với 1.204.806 em, chiếm 98,45%, trong khi đăng ký trực tiếp là 18.970 em, chiếm 1,55%.

Như vậy, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất và số thí sinh tự do đăng ký dự thi cũng cao nhất so với mấy năm gần đây.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đủ điều kiện được miễn thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong các ngày: 10, 11, 12-6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 3 buổi thi: 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi thi của bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp (Công nghệ Công nghiệp), Công nghệ định hướng Nông nghiệp (Công nghệ Nông nghiệp), Ngoại ngữ.

PHAN THẢO