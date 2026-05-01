TPHCM tăng tốc hoàn thành nhiều trường cho năm học mới

Những ngày này, các công trường xây dựng trường học mới của TPHCM đang đẩy nhanh “3 ca, 4 kíp” nhằm hoàn thành sớm tiến độ hàng trăm phòng học mới. Không khí thi công khẩn trương, an toàn, thể hiện quyết tâm cao độ của các đơn vị.

Cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa) kiểm tra phòng máy tính vừa được đầu tư. ẢNH: THANH CHIÊU

Háo hức mong ngày về ngôi trường mới

Những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi tìm đến dự án xây mới Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B (xã Tân Vĩnh Lộc), tọa lạc trong khuôn viên gần 17.000m2, quy mô 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, có tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng, đã xong 100% khối lượng thi công.

Phó chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc Hồ Ngọc Hiếu cho biết, xã có 16 cơ sở giáo dục công lập và 47 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với tổng số 24.133 học sinh của 4 bậc học. Tính đến cuối năm 2025 mới đạt 215 phòng học/10.000 dân. Với việc Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B được đưa vào sử dụng, xã dự kiến chuyển toàn bộ 1.636 học sinh Trường Tiểu học Lại Hùng Cường qua cơ sở này nhằm đảm bảo chất lượng dạy học, nhất là khi đây là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức dạy 2 buổi/ngày.

Cô Cao Thị Hồng Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lại Hùng Cường, bày tỏ mong chờ đến ngày được chuyển về học ở ngôi trường mới. Nhà trường quyết tâm xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực để sớm đưa trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú, hiện 2 trường tiểu học được xây mới cũng đã hoàn thành, đáp ứng chỗ học cho khoảng 1.536 học sinh. Trong đó, Trường Tiểu học Hiệp Phú 1 có diện tích 9.141,4m2, quy mô 30 phòng học cùng khối hành chính và phòng chức năng; Trường Tiểu học Hiệp Phú 2 tọa lạc tại đường Tân Lập 1, có diện tích 7.126,3m2, quy mô 30 phòng học.

Với phường Đông Hưng Thuận, địa phương có sĩ số học sinh đông bậc nhất TPHCM, hàng năm luôn chịu áp lực lớn trong tuyển sinh đầu cấp, đúng ngày lễ 30-4, dự án xây mới Trường THPT trong Khu tái định cư 38ha đổ bê tông cất nóc toàn bộ công trình, đơn vị thi công phấn đấu đến cuối tháng 8 hoàn thành 15/61 phòng học để kịp phục vụ năm học mới.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tăng Nhơn Phú Trịnh Minh Tài chia sẻ, dân số địa phương trên 208.000 người, mật độ dân số rất cao (khoảng 12.500 người/km2). Việc 2 ngôi trường mới được đưa vào sử dụng góp phần nâng cao điều kiện chất lượng dạy và học, đồng thời giúp địa phương hoàn thành vượt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trên địa bàn (hiện đạt 361 phòng học/10.000 dân), nâng cao chất lượng dạy và học, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của phường trong giai đoạn tới.

Tương tự, ở các phường Bình Hưng Hòa, Bình Trưng, các xã Hóc Môn, Đông Thạnh, nhiều công trình trường học đã hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng trong thời gian tới như Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, Trường Tiểu học An Phú, Trường THCS Phan Công Hớn...

Thi công xuyên lễ

Tại công trường dự án xây mới Trường THPT Hoàng Thế Thiện (phường An Lạc) lúc 14 giờ, dưới cái nắng bỏng rát, chúng tôi ghi nhận đội ngũ người lao động trên công trường vẫn làm việc cần mẫn, hăng say. “Để công trình sớm đưa vào sử dụng, con em người dân có thêm ngôi trường mới khang trang hiện đại, việc tăng ca, tăng kíp không vấn đề gì”, kỹ sư Đặng Đoàn chia sẻ.

Cô Cao Thị Hồng Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lại Hùng Cường (bìa trái) cùng thầy và trò tham quan dự án Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B (xã Tân Vĩnh Lộc). ẢNH: THANH CHIÊU

Ông Vũ Hải Nam, Phó giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Tâm Phúc, thông tin, mỗi ngày trên công trường có hàng trăm kỹ sư, người lao động thi công “3 ca, 4 kíp” để sớm đưa công trình về đích đúng thời gian cam kết với chủ đầu tư. Dự án Trường THPT Hoàng Thế Thiện có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng như nhà thi đấu TDTT đa năng, bể bơi, phòng ngủ bán trú học sinh, phòng nghỉ giáo viên… trên diện tích 1,8ha. Tổng mức đầu tư 337 tỷ đồng từ nguồn ngân sách công. Đến nay, dự án đạt trên 70% khối lượng xây lắp.

Ông Từ Nguyễn Đức Bằng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An, cho biết, dự án có tổng diện tích sàn xây dựng gần 15.000m2 với 45 lớp học, quy mô 16 phòng chức năng. Trên địa bàn phường còn có 3 dự án xây mới trường mầm non với tiến độ xây dựng đạt 80%-90%, gồm: dự án Trường Mầm non 1, Trường Mầm non 2, Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1. Những ngôi trường mới đều được thiết kế hiện đại, tạo điều kiện cho việc dạy và học hiệu quả theo chương trình phổ thông mới; giúp tăng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày trên địa bàn thành phố.

QUANG HUY