TPHCM: Công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 các trường công lập

Trưa 4-5, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập, từ 14 giờ ngày 4-5 đến ngày 8-5, phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký.

Trong đó, phụ huynh và học sinh chỉ được điều chỉnh nội dung, thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; không được đăng ký thêm nguyện vọng ở loại hình tuyển sinh chưa đăng ký ở giai đoạn 1.

Ví dụ, ở giai đoạn 1, phụ huynh và học sinh chỉ đăng ký 3 nguyện vọng lớp 10 thường, không đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp thì không được đăng ký thêm nguyện vọng chuyên/tích hợp trong giai đoạn điều chỉnh.

Cũng trong giai đoạn này, hệ thống tuyển sinh lớp 10 bổ sung thêm 5 trường THPT công lập gồm: Trường THPT phường Đông Hưng Thuận (phường Đông Hưng Thuận) tuyển 810 học sinh; Trường THPT phường Tân Phú (phường Tân Phú) tuyển 675 học sinh; Trường TH-THCS-THPT phường Thới An (phường Thới An) tuyển 450 học sinh; Trường THPT phường Dĩ An (phường Dĩ An) tuyển 720 học sinh và Trường THPT phường Phú Mỹ (phường Phú Mỹ) tuyển 675 học sinh lớp 10.

Sau khi kết thúc giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký, trúng tuyển nguyện vọng nào phải học nguyện vọng đó.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 chuyên/tích hợp thì dự thi thêm bài thi môn chuyên/tích hợp.

Phụ huynh và học sinh xem chi tiết số lượng của từng trường THPT TẠI ĐÂY.

THU TÂM