Trường Phổ thông Năng khiếu mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Ngày 4-5, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học quốc gia TPHCM) bắt đầu mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ https://tuyensinh.ptnk.edu.vn

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2025-2026

Cổng đăng ký tuyển sinh được mở từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 10-5.

Ngoài ra, phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh lớp 10 bằng cách truy cập vào website Trường Phổ thông Năng khiếu tại địa chỉ https://ptnk.edu.vn, sau đó nhấn vào biểu tượng đăng ký tuyển sinh lớp 10 ở góc bên phải màn hình (nếu sử dụng máy vi tính, laptop) hoặc ở giữa màn hình (nếu sử dụng điện thoại di động).

Sau khi truy cập, phụ huynh và học sinh có thể đăng nhập vào hệ thống bằng một trong hai cách sau:

Cách 1: Sử dụng tài khoản Gmail để thực hiện đăng nhập vào hệ thống đăng ký tuyển sinh.

Cách 2: Nhấn vào mục “Đăng ký” để tạo tài khoản bằng email cá nhân. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi một đường dẫn (link) vào email đã đăng ký để xác minh. Sau khi xác minh đăng ký thành công, phụ huynh và học sinh có thể dùng tài khoản vừa đăng ký để đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh.

Nếu không thể đăng ký trực tuyến, phụ huynh và học sinh có thể trực tiếp đến Trường Phổ thông Năng khiếu - cơ sở An Đông (153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TPHCM) để được nhân viên phụ trách tuyển sinh lớp 10 hướng dẫn thao tác trên hệ thống từ ngày 4-5 đến ngày 10-5 (kể cả thứ bảy, chủ nhật).

Sau khi đăng ký tuyển sinh thành công, thí sinh cần đóng các khoản phí phục vụ công tác tổ chức thi và xét tuyển như sau: chi phí tổ chức thi là 150.000 đồng/môn thi, chi phí đăng ký nguyện vọng là 50.000 đồng/mỗi nguyện vọng đăng ký.

Từ ngày 20-5 đến ngày 22-5, thí sinh đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký thi và xét tuyển để in “Giấy báo thi” và xem số báo danh, địa điểm thi, phòng thi.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển 595 học sinh lớp 10 tại hai cơ sở.

Trong đó, cơ sở An Đông (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông) tổ chức học 2 buổi/ngày không bán trú đối với 7 lớp chuyên gồm: Toán (1 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (1 lớp) và Ngữ văn (1 lớp). Tổng chỉ tiêu: 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Cơ sở Đông Hòa (địa điểm học: Khu đô thị ĐHQG TPHCM) tổ chức học 2 buổi/ngày, có bán trú đối với 10 lớp chuyên gồm: Toán (2 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (2 lớp) và Ngữ văn (2 lớp). Tổng chỉ tiêu: 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2026-2027, thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi gồm: 3 bài thi môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 bài thi môn chuyên (lựa chọn trong số các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh).

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn chuyên, thí sinh cần chọn 1 môn thuộc nhóm 1 và 1 môn thuộc nhóm 2, thí sinh không được đăng ký 2 môn chuyên thuộc cùng một nhóm.

Trong đó, nhóm 1 gồm Toán - Ngữ văn, nhóm 2 gồm Tiếng Anh - Vật lý - Hóa học - Sinh học - Tin học.

Đề thi của bài thi môn không chuyên gồm hai phần tự luận và trắc nghiệm. Bài thi môn chuyên theo dạng tự luận, riêng môn tiếng Anh chuyên gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Dự kiến, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5-2026.

THU TÂM