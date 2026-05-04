AI không thay được giáo viên

Trong buổi báo cáo chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học” do cụm chuyên môn 3 gồm nhiều trường tiểu học trên địa bàn TPHCM tổ chức, thầy Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM, nêu thực tế có giáo viên sử dụng giọng đọc AI để đọc chính tả cho học sinh viết; thậm chí sử dụng phần mềm soạn lời bài hát mới khi dạy về các làn điệu dân ca.

“Vì sao phải nhờ AI đọc chính tả trong khi thầy, cô có thể sử dụng chính giọng đọc của mình với khả năng truyền cảm cao hơn? Kho tàng bài hát dân ca của Việt Nam hết sức phong phú, vì sao phải dùng Al viết lời mới mà không khai thác chất liệu sẵn có?”, trăn trở của thầy Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên cho thấy tình trạng giáo viên đang lạm dụng công nghệ nói chung, công cụ Al nói riêng một cách không cần thiết. Cách làm này không đúng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy trong toàn ngành vì thực hiện máy móc theo phong trào, không mang lại hiệu quả thực chất đối với giảng dạy.

Theo cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên lớp 5/4, Trường Tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa, TPHCM), để ứng dụng AI vào dạy học một cách hiệu quả, cả giáo viên và học sinh cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về nhận thức và khả năng tiếp nhận. Trong đó, giáo viên được hướng dẫn, bồi dưỡng bài bản về chuyên môn, được nhà trường hỗ trợ thiết bị công nghệ hiện đại và đường truyền internet đủ mạnh phục vụ quá trình giảng dạy. Bản thân mỗi thầy cô cũng đặt ra những giới hạn nghề nghiệp nhất định, cân nhắc lựa chọn lúc nào dùng AI, lúc nào không. Riêng đối với học sinh, cần được trang bị kỹ năng sử dụng Al phù hợp độ tuổi, không để AI làm sụt giảm khả năng tự học, tư duy và phản biện của các em.

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BGDĐT (ngày 27-3-2026) về Khung năng lực số đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trước đó, bộ cũng ban hành Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT (ngày 24-1-2025) quy định Khung năng lực số cho người học. Như vậy, những quy định về chuẩn năng lực số đối với người dạy và người học đã hoàn thiện. Nhà trường và thầy cô nên chủ động triển khai đồng thời nhiều phương pháp đổi mới dạy học, không nên lạm dụng AI, không để AI làm thay vai trò của giáo viên.

