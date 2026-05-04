Đăng ký thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM: Vật lý, Tiếng Anh áp đảo các môn tự chọn

Vào lúc 17 giờ ngày 5-5, Bộ GD-ĐT sẽ đóng cổng đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua ghi nhận thực tế tại các trường học trên địa bàn TPHCM cho thấy xu hướng lựa chọn của học sinh đang nghiêng mạnh về các môn Vật lý, Tiếng Anh.

Tỷ lệ lựa chọn vượt trội

Ngay trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định) tổ chức phổ biến quy chế thi tốt nghiệp và cách thức đăng ký hồ sơ cho học sinh khối 12. Thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, qua thống kê nguyện vọng của 874 học sinh khối 12, ngoài hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn, có 606 học sinh chọn môn tự chọn là Tiếng Anh, tiếp đến là môn Vật lý với 466 học sinh, môn Hóa học với 341 học sinh; trong khi các môn Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Giáo dục kinh tế pháp luật, Tin học, Công nghệ có số lượng học sinh lựa chọn rất ít.

Tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (phường Bình Lợi Trung) xu hướng lựa chọn các môn thi cũng tương tự. Thầy Đào Văn Tám, Phó hiệu trưởng nhà trường, thông tin, trong tổng số 728 học sinh lớp 12, môn Tiếng Anh dẫn đầu lựa chọn với 494 học sinh, kế đến là Vật lý với 262 học sinh, Hóa học với 211 học sinh, Lịch sử với 171 học sinh, Địa lý với 153 học sinh. Môn ít học sinh lựa chọn nhất là Tin học với chỉ 2 học sinh.

Tiếng Anh và Vật lý cũng là hai môn tự chọn được học sinh lớp 12, Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) lựa chọn nhiều nhất với tỷ lệ đăng ký lần lượt là 70% (Tiếng Anh) và 63% (Vật lý). Các môn còn lại gồm Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế pháp luật, Tin học, Công nghệ có tỷ lệ chọn không nhiều.

Nếu thống kê theo nhóm môn KHTN và KHXH, tỷ lệ học sinh chọn các môn KHTN tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) chiếm áp đảo với 92%, chỉ có 8% học sinh chọn môn KHXH. Tiếng Anh là môn tự chọn được nhiều học sinh ưu tiên nhất, kế đến là Vật lý, Hóa học, Sinh học. Tại Trường THPT Trung Phú (xã Phú Hòa Đông), trong tổng số 793 học sinh khối 12, có 559 học sinh chọn môn tự chọn thuộc nhóm KHTN (tỷ lệ 70,49%), 234 học sinh chọn môn KHXH (tỷ lệ 29,51%).

Phù hợp với xu hướng

Trên thực tế, kết quả lựa chọn môn thi của học sinh lớp 12 TPHCM không nặng về cảm tính mà xuất phát từ những thay đổi trong kỳ tuyển sinh đại học và những diễn tiến liên quan đến xu hướng mở rộng ngành nghề ở các trường. Hiện nay, các tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) có độ phủ rộng nhất trong tuyển sinh đại học. Đặc biệt, từ năm 2025 theo chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, các tổ hợp có môn Ngoại ngữ được các trường tăng lên vì yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra. Ngay cả nhiều trường có thế mạnh về khối xã hội cũng bổ sung thêm các tổ hợp có môn ngoại ngữ. Mặt khác, các ngành kỹ thuật mới nổi như Công nghệ bán dẫn hay Trí tuệ nhân tạo (AI) đều ưu tiên thí sinh có nền tảng Vật lý và Tiếng Anh.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) tham gia tư vấn chọn môn thi tốt nghiệp THPT, có sự đồng hành của phụ huynh

Kết quả khảo sát tại các trường THPT cũng cho thấy, việc định hướng chọn môn thi, chọn nghề nghiệp tương lai cho học sinh cũng được tiến hành từ sớm, không phải chờ đến năm lớp 12. Việc lựa chọn môn thi được học sinh giữ ổn định, ít thay đổi. Thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ernst Thalmann (phường Bến Thành), cho biết nhằm giúp học sinh ổn định việc học và sớm xác định định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT, nhà trường tổ chức tư vấn và định hướng sớm cho cả phụ huynh lẫn học sinh từ cuối năm học lớp 11. Đầu năm lớp 12, giáo viên chủ nhiệm khảo sát lại nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của học sinh để giúp các em xác định lộ trình học tập phù hợp.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), cô Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng, cho hay hàng năm nhà trường đều tổ chức tư vấn, tạo điều kiện cho học sinh chuyển đổi môn học vào cuối năm học lớp 10 và 11. Nhờ có sự điều chỉnh việc học và tư vấn liên tục của giáo viên chủ nhiệm ở cả ba khối lớp 10, 11, 12 nên hầu hết học sinh giữ ổn định môn tự chọn từ đầu năm học lớp 12.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Theo quy chế thi, thí sinh đến trễ quá 15 phút kể từ thời điểm có hiệu lệnh bắt đầu tính giờ làm bài sẽ không được tham dự buổi thi đó. Đối với môn thi tự luận, thí sinh chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi kết thúc 2/3 thời gian làm bài; riêng các môn thi trắc nghiệm, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài, trừ trường hợp đặc biệt được trưởng điểm thi cho phép.

THU TÂM