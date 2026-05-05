Nhà văn giao lưu, truyền cảm hứng sáng tác cho sinh viên

Chiều 5-5, tại Trường ĐHSP TPHCM, chương trình giao lưu “Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách” đã mang đến cho sinh viên cơ hội gặp gỡ các nhà văn, lắng nghe chia sẻ về sáng tác, văn hóa đọc và hành trình theo đuổi văn chương trong thời đại số.

Chương trình do NXB Kim Đồng phối hợp Khoa Văn học - Trường ĐHSP TPHCM tổ chức, nhằm tạo không gian đối thoại, trao đổi và truyền cảm hứng viết lách cho sinh viên yêu văn chương.

Tham gia giao lưu có nhà văn Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; cùng các nhà văn trẻ Trần Minh Hợp và Giai Du - những cây bút đã ghi dấu ấn qua nhiều giải thưởng văn học.

TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM, cho rằng chương trình không chỉ là hoạt động học thuật, văn hóa mà còn là dịp kết nối các thế hệ người viết, góp phần nuôi dưỡng tình yêu con chữ và văn hóa đọc trong giới trẻ.

Các khách mời tại chương trình. Từ trái qua: nhà văn trẻ Giai Du, nhà văn trẻ Trần Minh Hợp và nhà văn Trần Gia Bảo. Ảnh: QUỲNH YÊN

Tại chương trình, các nhà văn chia sẻ hành trình sáng tác cho thiếu nhi, bạn đọc trẻ; đồng thời trao đổi về thách thức của người cầm bút trong bối cảnh mạng xã hội, video ngắn và nhiều hình thức giải trí phát triển mạnh.

Lãnh đạo Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM trao tặng sách cho Khoa Văn học và Thư viện Trường ĐHSP TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

Liên quan đến AI trong sáng tác, nhà văn Trần Gia Bảo cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ nhưng không thể thay thế con người trong văn chương, bởi viết lách cần cảm xúc, trải nghiệm và trái tim của người viết.

Dịp này, Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM đã trao tặng bộ sách đoạt Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất và hai tựa sách thuộc tủ sách Văn Trẻ đến Khoa Ngữ văn và Thư viện Trường ĐHSP TPHCM.

QUỲNH YÊN