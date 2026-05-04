Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ GD-ĐT cho biết, tính đến hết ngày 3-5, cả nước đã có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Từ nay đến 17 giờ ngày 5-5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu có sai sót.

Hơn 1,2 triệu thí sinh đã đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trong đó, số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chiếm tỷ lệ thấp: 0,66%. Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, xu hướng này đã được dự báo trước, khi nhiều thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả xét tuyển đại học. Hiện số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ duy trì ở mức cao, gần 350.000 thí sinh.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, gần như thí sinh không gặp khó khăn trong quá trình đăng ký. Đây là năm đầu tiên 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, có thể thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Theo quy định, từ nay đến 17 giờ ngày 5-5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu có sai sót. Ông Huỳnh Văn Chương lưu ý, thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, chủ động rà soát và điều chỉnh kịp thời để bảo đảm quyền lợi của mình trước khi kết thúc thời gian đăng ký. Đặc biệt, liên quan đến xét tuyển sinh đại học, thí sinh cần lưu ý: dù xét tuyển theo phương thức nào, tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay có một thay đổi quan trọng là Bộ GD-ĐT tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động nhiều hơn cho cơ sở. Trong đó, thẩm quyền ký và cấp bằng tốt nghiệp THPT sẽ được chuyển từ sở GD-ĐT về cho hiệu trưởng các trường THPT. Cùng với đó, ngành giáo dục đẩy mạnh số hóa văn bằng; triển khai ký bằng số song song với bằng giấy, bảo đảm giá trị pháp lý tương đương, đồng thời tinh gọn thủ tục khi giảm từ 4 loại biểu mẫu xuống còn 2 loại...

Trước những thách thức mới như gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ phối hợp với lực lượng công an triển khai các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa.

Kỳ thi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12-6; kết quả được công bố vào ngày 1-7, sớm hơn 12 ngày so với năm 2025.

LÂM NGUYÊN