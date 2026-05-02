Nhân đọc bài “ Xử phạt học sinh giữa kỷ cương và hỗ trợ ”, tác giả Khánh Chi - Thu Tâm (Báo SGGP ngày 22-4-2026), tôi xin chia sẻ câu chuyện về cách giáo dục học sinh cá biệt như thế nào để mang lại hiệu quả.

Thầy Nguyễn Văn Cải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (xã Thái Mỹ, TPHCM) có lần tâm sự với tôi về cách làm mà theo như tôi nghĩ, phương pháp giáo dục đậm tính nhân văn trong việc cảm hóa học sinh cá biệt một cách nhẹ nhàng nhưng mang lại hiệu quả cao.

Theo ý kiến của thầy Nguyễn Văn Cải, những em học sinh cuối năm học có hạnh kiểm yếu phải rèn luyện trong hè thường được nhà trường áp dụng các hình thức cho các em đến trường lao động như tưới cây kiểng, dọn dẹp vệ sinh sân trường, lau cửa sổ hay nền phòng học…

Riêng ở trường THPT Quang Trung, xã Thái Mỹ, TPHCM, nơi thầy Cải đang công tác, còn có thêm mô hình: sau thời gian lao động, các em còn được giáo viên giáo dục thêm ý nghĩa của lao động, giá trị và sự vất vả, khổ cực của con người trong lao động để các em biết trân trọng, yêu quý lao động, thương người lao động.

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức cho các em đọc sách tại thư viện trường, viết nhật ký, qua đó các em tự soi rọi lại bản thân mình.

Bản thân học sinh mắc lỗi không nghĩ mình bị nhà trường phạt vạ hay “đì”, mà các em tự giác bằng cách thể hiện nhiệt tình, tích cực hăng say lao động, tự giác viết nhật ký.

Từ đó, các em sẽ có thời gian suy ngẫm vì sao mình bị xếp loại hạnh kiểm yếu, vi phạm nội quy gì của nhà trường để có thái độ đúng đắn hơn trong suy nghĩ và tự sửa chữa, khắc phục trong thời gian hè.

Tôi nghĩ các trường THPT nếu có thể, thử áp dụng mô hình của trường THPT Quang Trung trong việc giáo dục học sinh cá biệt vì tính hiệu quả và nhân văn trong môi trường sư phạm.

TRẦN VĂN TÁM (xã Thái Mỹ, TPHCM)