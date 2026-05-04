Chính phủ thông tin về cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức và việc dùng một bộ sách giáo khoa thống nhất

Chiều 4-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.

Chủ trì họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, ngay sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, Chính phủ đã bắt tay vào công việc, chỉ đạo và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, các vướng mắc liên quan đến dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã được giải quyết; phấn đấu đưa hai cơ sở này vào sử dụng trong quý 2-2026.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4

Liên quan việc sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2026-2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa, đồng thời cho phép khai thác các bộ sách khác làm tài liệu tham khảo.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, quan điểm của Bộ GD-ĐT là dạy và học theo chương trình, sách giáo khoa chỉ là học liệu. Vì vậy, việc sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất không gây lãng phí đối với các bộ sách đã sử dụng trước đó.

Bộ GD-ĐT cũng đã hoàn thành hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa, đặc biệt ở các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, phù hợp với việc điều chỉnh địa giới hành chính khi chuyển từ mô hình chính quyền 3 cấp sang 2 cấp. Về phát hành, mục tiêu là bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho nhà trường, giáo viên chậm nhất 20 ngày trước khai giảng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 4-5.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc không có nghĩa là chỉ dạy và học trong sách giáo khoa. Ngoài bộ sách Bộ GD-ĐT đã lựa chọn, giáo viên và học sinh có thể tham khảo các bộ sách giáo khoa hiện nay có giá trị về khoa học, thực tiễn; đồng thời khai thác thêm nguồn tư liệu từ sách, báo, internet để làm phong phú kiến thức và phục vụ kiểm tra, đánh giá.

Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng chuyển từ dạy kiến thức sang phát triển kỹ năng, phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Về điều chỉnh chương trình và cơ cấu các môn học phổ thông, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, theo thông lệ quốc tế, một chương trình giáo dục thường có vòng đời 10-15 năm mới thay đổi tổng thể. Tuy nhiên, hàng năm, Bộ GD-ĐT vẫn thực hiện “phát triển chương trình” thông qua rà soát, điều chỉnh nội dung và chỉ đạo chuyên môn.

Các nhà trường được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp trên cơ sở khung chương trình chung.

Thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tinh chỉnh, bổ sung các nội dung như tăng thời lượng các môn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, nghệ thuật, nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra nhưng không gây quá tải cho học sinh.

PHAN THẢO