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24 nghệ sĩ của Tinh hà “Say hi” chính thức ra mắt khán giả

SGGPO

Chiều 23-6, chương trình Tinh hà “Say hi” chính thức ra mắt 24 nghệ sĩ.

Đại diện DatVietVAC cho biết, Tinh hà “Say hi” quy tụ những nghệ sĩ nam nổi bật của các mùa trước cùng những gương mặt nghệ sĩ mới. Đặc biệt, lần đầu tiên chương trình mời đội ngũ sản xuất âm nhạc đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc, để tạo nên những màu sắc âm nhạc mang tinh thần quốc tế nhưng vẫn giữ bản sắc Việt.

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Tinh hà “Say hi” 2026 với 24 nghệ sĩ nam

Tại sự kiện ra mắt, ca sĩ Wean chia sẻ, đây là một hành trình mà các nghệ sĩ không chỉ sáng tạo âm nhạc mà còn tham gia vào quá trình định vị hình ảnh nghệ sĩ.

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Ca sĩ Wean chia sẻ về những khác biệt của chương trình Tinh hà “Say hi” năm nay. Ảnh: THU HƯƠNG

Bên cạnh những thông tin đầu tiên về chương trình, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, tạo cơ hội để 24 nghệ sĩ kết nối trực tiếp với người hâm mộ.

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Các nghệ sĩ ra mắt khán giả

Chương trình Tinh hà “Say hi” sẽ chính thức phát sóng lúc 20 giờ, thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ 4-7, trên kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel, ON - Vie Giải Trí, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

Dàn cast chính thức của chương trình gồm: Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, Jsol, buitruonglinh, Hurrykng, Pháp Kiều, Song Luân, CongB, Sơn.K, Captainboy, Wean, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, Dillan, Đặng Hồng Hải, Ivan, Thể Thiên, Hyo, CoolKid, Kim Long và Xuân Định K.Y.

THU HƯƠNG

Từ khóa

Tinh Hà Say Hi ca sĩ Quang Hùng MasterD CONGB Bùi Trường Linh Pháp Kiều Song Luân Wren Evans Thể Thiên

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