Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM (HBSO) tổ chức "Đêm nhạc Vivaldi, Mozart & Saint-Saëns'' tại Nhà hát Thành phố. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Nhạc trưởng Olivier Ochanine, Giám đốc Âm nhạc sáng lập Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra), cùng sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ violin danh tiếng người Pháp - Christophe Poiget, NSƯT Tăng Thành Nam, nghệ sĩ violin Lê Minh Hiền, nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo.

Nghệ sĩ violin danh tiếng người Pháp - Christophe Poiget cùng NSƯT Tăng Thành Nam và nghệ sĩ violin Lê Minh Hiền biểu diễn tác phẩm "Concerto cho 3 Violins giọng Fa trưởng của Antonio Vivaldi". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình giới thiệu ba tác phẩm kinh điển gồm: Concerto cho 3 violin giọng Fa trưởng của Antonio Vivaldi với những giai điệu tươi sáng, giàu sức sống; Sinfonia Concertante giọng Mi giáng trưởng của Wolfgang Amadeus Mozart, một trong những tác phẩm tiêu biểu kết hợp giữa giao hưởng và concerto; cùng Violin Concerto số 3 giọng Si thứ của Camille Saint-Saëns, nổi bật bởi vẻ đẹp trữ tình, màu sắc âm nhạc tinh tế và kỹ thuật biểu diễn ấn tượng.

Nghệ sĩ violin người Pháp - Christophe Poiget và nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo biểu diễn tác phẩm "Sinfonia Concertante giọng Mi giáng trưởng" của Wolfgang Amadeus Mozart. Ảnh: THÚY BÌNH

Nhạc trưởng Olivier Ochanine, Giám đốc Âm nhạc và Nhạc trưởng chính của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO), đoạt giải nhất Cuộc thi Chỉ huy dàn nhạc quốc tế Antal Doráti năm 2015 tại Hungary. Ông được đánh giá cao với phong cách chỉ huy giàu biểu cảm, tư duy nghệ thuật hiện đại và khả năng kết nối âm nhạc với công chúng.

Christophe Poiget là nghệ sĩ violin người Pháp, tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Paris với giải nhất chuyên ngành violin và nhạc thính phòng. Ông từng lưu diễn tại nhiều quốc gia và giành nhiều giải thưởng quốc tế, đồng thời là giảng viên uy tín của Nhạc viện Quốc gia Paris.

"Đêm nhạc Vivaldi, Mozart & Saint-Saëns" nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Ảnh: THÚY BÌNH

Nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo từng học violin với PGS Hoàng Cương, sau đó chuyển sang viola và theo học tại Nhạc viện Quốc gia Paris. Anh tốt nghiệp thủ khoa bậc cao học năm 2013, giành nhiều giải thưởng quốc tế, từng biểu diễn tại các liên hoan âm nhạc lớn ở Pháp. Năm 2015, anh trở về Việt Nam để cống hiến cho âm nhạc cổ điển nước nhà.

THÚY BÌNH