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Hội thi Tiếng hát Măng non TPHCM lần thứ I năm 2026

SGGPO

Sáng 18-7, Nhà Thiếu nhi Thành phố tổ chức vòng chung kết Hội thi Tiếng hát Măng non TPHCM lần thứ I - năm 2026.

Tiết mục mashup "Nhà tôi có treo một lá cờ". Ảnh: THÚY BÌNH
Tiết mục mashup "Nhà tôi có treo một lá cờ". Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thi là sân chơi nghệ thuật ý nghĩa, bổ ích dành cho thiếu nhi thành phố, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng khiếu ca hát của các em thiếu nhi; đồng thời lan tỏa niềm yêu thích âm nhạc, tinh thần tự tin, sáng tạo và giao lưu học hỏi giữa các em học sinh.

Hơn 300 thí sinh đến từ các phường, xã, trường học và các đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia hội thi. Các thí sinh thi theo hai bảng A - Khối Tiểu học và B - Khối Trung học cơ sở.

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Tiết mục đơn ca "Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh". Ảnh: THÚY BÌNH
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Đơn ca "Em yêu Tổ quốc em". Ảnh: THÚY BÌNH

Nội dung thi là các ca khúc, sáng tác âm nhạc thiếu nhi, ngợi ca Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô, bạn bè, ước mơ tuổi thơ… Hội thi gồm ba nội dung: đơn ca bảng A, đơn ca bảng B và nhóm ca bảng B. Có 73 tiết mục xuất sắc nhất được chọn vào vòng chung kết.

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Đơn ca "Em bé Giải phóng quân". Ảnh: THÚY BÌNH
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Đơn ca "Em yêu mùa hè quê em". Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là lần đầu tiên Hội thi Tiếng hát Măng non TPHCM năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp thành phố sau khi hợp nhất. Đây không chỉ là một sân chơi dành cho những giọng ca nhí tài năng mà còn góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong thiếu nhi; tạo môi trường để các em rèn luyện bản lĩnh sân khấu, nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và phát triển toàn diện.

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Đơn ca "Đường em đến trường". Ảnh: THÚY BÌNH
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THÚY BÌNH

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