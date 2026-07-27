Nuôi dưỡng tình yêu với sân khấu thiếu nhi

Sân khấu thiếu nhi tại TPHCM đang tồn tại một nghịch lý: Rực rỡ và sôi động mỗi dịp hè để rồi vắng bóng hoàn toàn khi năm học mới bắt đầu. Liệu có hướng đi nào để các vở diễn cho thiếu nhi kéo dài sức sống thay vì chỉ “ăn xổi” theo mùa?

Sức hút của sân khấu thiếu nhi

Cho dù thiếu nhi hiện có nhiều lựa chọn giải trí, song đến nay sân khấu vẫn giữ được sức hút. Điển hình như chương trình Ngày xửa ngày xưa của Nhà hát kịch Idecaf, mỗi mùa diễn dịp hè, đều đặn sáng đèn từ 40-50 suất, có năm lên đến hơn 60 suất, phục vụ từ 50.000-60.000 khán giả.

Nghệ sĩ - đạo diễn Đình Toàn, người gắn bó nhiều năm với Ngày xửa ngày xưa, chia sẻ: “Điều chúng tôi cảm thấy hạnh phúc là chương trình đã làm được một việc vô cùng khó - nuôi dưỡng được những lớp khán giả kế thừa. Nhiều em ngày nào đi xem kịch nay đã trở thành cha mẹ, dẫn con đi xem các vở mới. Có trường hợp gia đình nhiều thế hệ, ông bà con cháu đều là khán giả thân thiết của chương trình”.

Cũng chính từ lượng khán giả lớn và ổn định nên vào mỗi dịp hè, sân khấu kịch thiếu nhi lại trở nên sôi động với hơn chục đơn vị nghệ thuật đầu tư dàn dựng chương trình, vở diễn cho thiếu nhi. Điển hình như các vở diễn nổi tiếng: Rago - Hành trình đầu tiên, nhạc kịch Penny - Ô mê ly!, Colora - Xứ sở rực rỡ (Sân khấu Ban Mai); Đại náo long cung, Cây bút thần, Náo động rừng cổ tích (Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B); Vương quốc diệu kỳ, Siêu thú tranh tài (Sân khấu kịch Quốc Thảo); Phi đội K30 - Cỗ máy thời gian (Nhà hát Kịch TPHCM); Vương quốc nhồi bông (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang)…

Vở kịch thiếu nhi Bí mật trăm đốt tre của Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh (ẢNH: THÚY BÌNH)

Đạo diễn Bảo Chu, ông “bầu” Sân khấu Ban Mai chia sẻ: “Sau 3 năm hoạt động, sân khấu ra mắt 5 vở, sáng đèn hơn 450 suất, phục vụ hơn 50.000 khán giả. Tập trung vào khán giả thiếu nhi nên chúng tôi rất cẩn trọng trong dàn dựng, biểu diễn, lời thoại, hình ảnh thể hiện”.

Nỗ lực tìm hướng đi

Sự sôi động ấy thường chỉ kéo dài vội vã trong ba tháng hè. Dù biết sức cầu sẽ giảm khi năm học mới bắt đầu, việc đa số sân khấu đồng loạt “tắt đèn” vẫn mang đến sự tiếc nuối cho những em nhỏ yêu kịch nghệ. Giới chuyên môn nhận định, thói quen xem kịch bị đứt đoạn theo mùa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc nuôi dưỡng lớp khán giả tương lai cho sân khấu.

Lý giải nguyên nhân, nhiều ông bầu sân khấu chia sẻ, mỗi suất diễn kịch đòi hỏi khoản đầu tư không nhỏ, từ chi phí cho diễn viên, nhân viên, âm thanh, ánh sáng… đến cả tiền thuê điểm diễn. Trong khi đó, nhiều phụ huynh lại có quan niệm rằng vào năm học nên tập trung cho việc học, giảm bớt nhu cầu giải trí. Trở ngại đó khiến nhiều sân khấu thu gọn hoạt động biểu diễn, chấp nhận bỏ trống thị trường.

Dù thế, một số nghệ sĩ tâm huyết với sân khấu thiếu nhi vẫn đang nỗ lực tìm hướng đi mới. Bí quyết của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B được NSND Mỹ Uyên chia sẻ: “Làm kịch thiếu nhi nhưng phải hấp dẫn cả phụ huynh, bởi phụ huynh mới là người đánh giá chất lượng tác phẩm, quyết định có dẫn con đi xem hay không. Khi chúng tôi thay đổi cách truyền thông, quảng bá vở diễn hướng nhiều đến đối tượng phụ huynh, lượng khán giả lập tức tăng mạnh, nhiều suất diễn liên tục cháy vé dù đang trong năm học”.

Hướng đi của Nhà hát Kịch TPHCM lại là mở các lớp dạy kỹ năng sân khấu học đường cho học sinh từ 8-15 tuổi. Việc trang bị kiến thức về tiếng nói, hình thể và hóa trang không chỉ giúp các em rèn luyện bản thân, mà còn dần hình thành khả năng cảm thụ nghệ thuật một cách tự nhiên.

Theo anh Phạm Hồng Tuấn, Trưởng khoa Thẩm mỹ - Nghệ thuật, Nhà Thiếu nhi TPHCM, để đưa các em đến với sân khấu đều đặn, cần sự chung tay của nhiều đơn vị hơn là những nỗ lực đơn lẻ. “Sở VH-TT, Sở GD-ĐT, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố… có thể hợp tác xây dựng những chương trình dài hơi để đưa thiếu nhi đến với sân khấu hoặc phối hợp các sân khấu đưa vở diễn đến trường học. Đó mới là cách làm bền vững nhất”.

THÚY BÌNH