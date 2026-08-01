Người đẹp lai đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026

Người đẹp lai Emoura Phạm (26 tuổi, TPHCM) có mẹ là người Việt Nam, cha người Anh vừa vượt qua 29 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2026.

Khoảnh khắc đăng quang của Emoura Phạm. Ảnh: BTC

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 diễn ra tối 31-7, tại TPHCM.

Top 30 trải qua các phần thi như đồng diễn - hô tên, trình diễn bikini, trình diễn dạ hội, thuyết trình chủ đề “Tổ quốc hưng thịnh”, thi ứng xử... để chọn ra top 15, top 10, top 5, top 2.

Trong phần đồng diễn - hô tên mở màn, nhiều thí sinh tạo dấu ấn khi kết hợp đọc thơ và hát về vùng đất quê hương. Tuy nhiên, có rất nhiều phần thi của thí sinh bị cho là thể hiện thái quá.

Top 30 đồng diễn. Ảnh: BTC

Chung cuộc, Emoura Phạm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các người đẹp: Ngô Bảo Ngọc (TPHCM), Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai), Phan Lê Kim Ngọc (Cần Thơ), Trịnh Yến Nhi (Đắk Lắk).

Hoa hậu Emoura Phạm sẽ dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 được tổ chức tại Ấn Độ. Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc sẽ dự thi Miss Grand International Allstars mùa 2 dự kiến tổ chức tại Thái Lan.

Top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Emoura Phạm tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh ra tại Việt Nam và đến năm 15 tuổi thì sang Mỹ học. Người đẹp cao 1,7m, số đo hình thể 80-60-92cm. Ngoài danh hiệu hoa hậu, cô còn giành giải thuyết trình về hòa bình.

Tuy nhiên, với nhiều khán giả theo dõi phần thi Best in Swimsuit ngày 23-7 trước đó, họ vẫn chưa quên phần thể hiện gây tranh cãi của Emoura Phạm khi cô trình diễn bikini thực hiện động tác chống người trên thành hồ bơi, kết hợp tạo dáng với những tư thế phô diễn hình thể thiếu tinh tế, thậm chí phản cảm. Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh phần trình diễn của cô, ban tổ chức phản hồi thí sinh tự ý thay đổi nội dung trình diễn so với buổi tổng duyệt.

Ở phần thi ứng xử câu hỏi "Nếu có cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế về TPHCM, bạn sẽ giới thiệu như thế nào?", Emoura Phạm nhắc đến bánh mì đầu tiên. Cô cho rằng sức hút của thành phố không nằm ở những cuốn cẩm nang du lịch hay các điểm đến nổi tiếng, mà ở chính nhịp sống, nguồn năng lượng và con người.

“Dù là những con hẻm yên bình hay khu trung tâm sôi động, TPHCM đều mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Và sự tử tế, những nụ cười chân thành, tinh thần gắn kết của người dân là điều khiến nhiều người yêu mến thành phố, không muốn rời đi. Nếu giới thiệu TPHCM với bạn bè quốc tế, tôi sẽ kể về con người cùng những trải nghiệm rất riêng, đó mới là điều tạo nên sức hút khác biệt”, Emoura Phạm nói.

Emoura Phạm thuyết trình. Ảnh: BTC

TIỂU TÂN