Mãn nhãn phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc Miss Grand Vietnam 2026

Các thí sinh thực hiện màn đồng diễn trang phục dạ hội trước khi lần lượt bước vào phần trình diễn cá nhân, phần thi hô tên. Nội dung này giúp ban giám khảo đánh giá kỹ năng catwalk, phong thái, khả năng làm chủ sân khấu và cách xử lý trang phục của từng người. Với phần thi trang phục áo tắm, thí sinh mặc các thiết kế do NTK Ivan Trần thực hiện.
Mở đầu phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc, đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới Việt Nam Nguyễn Thị Yến Nhi xuất hiện trong trang phục “Thăng Long Hội” của NTK Nguyễn Huy Hoàng.
Sau đó, các thiết kế của phần thi này lần lượt được giới thiệu theo 3 đội mentor của các NTK Ivan Trần, Đặng Trọng Minh Châu, Song Toàn. Theo định hướng của cuộc thi, các tác phẩm khai thác những yếu tố liên quan đến văn hóa, lịch sử, đời sống và bản sắc của Việt Nam. Việc đánh giá các thiết kế dựa trên nhiều tiêu chí, gồm ý tưởng, tính thẩm mỹ, khả năng trình diễn và mức độ thể hiện chủ đề.
Sau đêm bán kết, Top 30 tiếp tục tham gia các hoạt động chuẩn bị cho chung kết dự kiến diễn ra ngày 31-7, tại TPHCM.