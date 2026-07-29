Mãn nhãn phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc Miss Grand Vietnam 2026

Top 30 thí sinh lần lượt tham gia các nội dung trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm và giới thiệu những thiết kế văn hóa dân tộc trong đêm bán kết Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2026, diễn ra tại TPHCM tối 28-7.

Đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới Việt Nam

Các thí sinh thực hiện màn đồng diễn trang phục dạ hội trước khi lần lượt bước vào phần trình diễn cá nhân, phần thi hô tên. Nội dung này giúp ban giám khảo đánh giá kỹ năng catwalk, phong thái, khả năng làm chủ sân khấu và cách xử lý trang phục của từng người. Với phần thi trang phục áo tắm, thí sinh mặc các thiết kế do NTK Ivan Trần thực hiện.

Các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội

Mở đầu phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc, đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới Việt Nam Nguyễn Thị Yến Nhi xuất hiện trong trang phục “Thăng Long Hội” của NTK Nguyễn Huy Hoàng.

Sau đó, các thiết kế của phần thi này lần lượt được giới thiệu theo 3 đội mentor của các NTK Ivan Trần, Đặng Trọng Minh Châu, Song Toàn. Theo định hướng của cuộc thi, các tác phẩm khai thác những yếu tố liên quan đến văn hóa, lịch sử, đời sống và bản sắc của Việt Nam. Việc đánh giá các thiết kế dựa trên nhiều tiêu chí, gồm ý tưởng, tính thẩm mỹ, khả năng trình diễn và mức độ thể hiện chủ đề.

Các thiết kế ấn tượng trong phần Trang phục Văn hóa Dân tộc

Sau đêm bán kết, Top 30 tiếp tục tham gia các hoạt động chuẩn bị cho chung kết dự kiến diễn ra ngày 31-7, tại TPHCM.

TIỂU TÂN