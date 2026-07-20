"Ngân mãi chuông vàng" sáng đèn vở cải lương “Giông tố đêm thu”

Vở diễn có sự tham gia của NSND Hữu Quốc, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Thu Vân cùng các nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc, Mỹ Nhung, Phạm Vũ Thành, Dũng Nhí, Thanh Hồng, Thanh Đông…
Giông tố đêm thu là vở cải lương tâm lý xã hội, phản ánh những biến cố, bi kịch của một gia đình Nam bộ qua nhiều thế hệ. Tác phẩm khắc họa tình thân, tình yêu, lòng hiếu thảo, sự thủy chung và hành trình thức tỉnh của con người sau những sai lầm, mất mát.
Câu chuyện xoay quanh gia đình ông Cả, do NSND Hữu Quốc thủ vai. Ông có hai người con trai sinh đôi là Phúc và Đức, đều do NSƯT Võ Minh Lâm đảm nhận, cùng cô con gái út tên Hạnh, do nghệ sĩ Mỹ Nhung thủ vai.
Là người trọng lễ nghĩa và những giá trị gia đình truyền thống, ông Cả luôn mong các con gìn giữ tình thân. Tuy nhiên, từ một gia đình từng giàu có, nhà ông Cả dần lâm vào cảnh sa cơ, thất thế.
Không chấp nhận thực tế, Phúc trở nên thất chí, sa vào cờ bạc, rượu chè, nợ nần, bỏ mặc người vợ trẻ là Phượng, do nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc thủ vai, vừa sinh con nhỏ vừa phải bươn chải lo toan cuộc sống.
Trái ngược với anh trai, Đức hiền lành, sống có trách nhiệm và chọn con đường du học với mong muốn kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Anh để lại quê nhà người yêu dịu dàng, chân chất và thủy chung là Hậu, do NSƯT Thu Vân thủ vai.
Biến cố xảy ra khi Đức bị nhầm là Phúc và phải gánh một trận đòn oan từ các chủ nợ, dẫn đến mất mạng. Đau đớn trước cái chết của em, đồng thời muốn trốn tránh sự truy lùng của các chủ nợ và làm lại cuộc đời, Phúc quyết định sống dưới thân phận Đức.
Trở về quê nhà, Phúc tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ làm ăn, quan tâm đến cha và những người thân. Tuy nhiên, sự giả dối ấy không thể qua mắt người cha đã dành trọn cuộc đời yêu thương các con.
Qua hàng loạt biến cố, sự thật cuối cùng được phơi bày. Các nhân vật nhận ra giá trị của tình thân, sự hy sinh và lòng vị tha. Vở diễn khép lại bằng sự thức tỉnh, tha thứ và hàn gắn, gửi gắm thông điệp: tình yêu thương, sự trung thực và lòng hướng thiện có thể giúp con người vượt qua bi kịch, gìn giữ những giá trị bền vững của gia đình.