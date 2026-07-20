"Ngân mãi chuông vàng" sáng đèn vở cải lương “Giông tố đêm thu”

Tối 19-7, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức dàn dựng, biểu diễn và phát sóng trực tiếp chương trình Ngân mãi chuông vàng với vở cải lương Giông tố đêm th u của tác giả Điêu Huyền, do NSND Hữu Quốc đạo diễn.

Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM dàn dựng, biểu diễn và phát sóng trực tiếp vở cải lương Giông tố đêm thu trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở diễn có sự tham gia của NSND Hữu Quốc, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Thu Vân cùng các nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc, Mỹ Nhung, Phạm Vũ Thành, Dũng Nhí, Thanh Hồng, Thanh Đông…

NSND Hữu Quốc và NSƯT Thu Vân trong vở cải lương "Giông tố đêm thu". Ảnh: THÚY BÌNH

Giông tố đêm thu là vở cải lương tâm lý xã hội, phản ánh những biến cố, bi kịch của một gia đình Nam bộ qua nhiều thế hệ. Tác phẩm khắc họa tình thân, tình yêu, lòng hiếu thảo, sự thủy chung và hành trình thức tỉnh của con người sau những sai lầm, mất mát.

Tình yêu của Đức (NSƯT Võ Minh Lâm thủ vai) và Hậu (NSƯT Thu Vân thủ vai) mộc mạc, chung thủy, chân thành. Ảnh: THÚY BÌNH

Câu chuyện xoay quanh gia đình ông Cả, do NSND Hữu Quốc thủ vai. Ông có hai người con trai sinh đôi là Phúc và Đức, đều do NSƯT Võ Minh Lâm đảm nhận, cùng cô con gái út tên Hạnh, do nghệ sĩ Mỹ Nhung thủ vai.

Một cảnh trong vở cải lương "Giông tố đêm thu". Ảnh: THÚY BÌNH

Là người trọng lễ nghĩa và những giá trị gia đình truyền thống, ông Cả luôn mong các con gìn giữ tình thân. Tuy nhiên, từ một gia đình từng giàu có, nhà ông Cả dần lâm vào cảnh sa cơ, thất thế.

Con đường sai lầm mà Phúc lựa chọn đã làm khổ cả hai người phụ nữ. Ảnh: THÚY BÌNH

Không chấp nhận thực tế, Phúc trở nên thất chí, sa vào cờ bạc, rượu chè, nợ nần, bỏ mặc người vợ trẻ là Phượng, do nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc thủ vai, vừa sinh con nhỏ vừa phải bươn chải lo toan cuộc sống.

Trái ngược với anh trai, Đức hiền lành, sống có trách nhiệm và chọn con đường du học với mong muốn kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Anh để lại quê nhà người yêu dịu dàng, chân chất và thủy chung là Hậu, do NSƯT Thu Vân thủ vai.

Gia đình ông Cả rơi vào cảnh tình éo le vì những sai lầm mà đứa con trai lớn gây ra. Ảnh: THÚY BÌNH

Biến cố xảy ra khi Đức bị nhầm là Phúc và phải gánh một trận đòn oan từ các chủ nợ, dẫn đến mất mạng. Đau đớn trước cái chết của em, đồng thời muốn trốn tránh sự truy lùng của các chủ nợ và làm lại cuộc đời, Phúc quyết định sống dưới thân phận Đức.

Trở về quê nhà, Phúc tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ làm ăn, quan tâm đến cha và những người thân. Tuy nhiên, sự giả dối ấy không thể qua mắt người cha đã dành trọn cuộc đời yêu thương các con.

Chỉ có tình yêu thương, sự trung thực, lòng vị tha và hướng thiện mới giúp con người vượt qua bi kịch, gìn giữ những giá trị bền vững của gia đình. Ảnh: THÚY BÌNH

Qua hàng loạt biến cố, sự thật cuối cùng được phơi bày. Các nhân vật nhận ra giá trị của tình thân, sự hy sinh và lòng vị tha. Vở diễn khép lại bằng sự thức tỉnh, tha thứ và hàn gắn, gửi gắm thông điệp: tình yêu thương, sự trung thực và lòng hướng thiện có thể giúp con người vượt qua bi kịch, gìn giữ những giá trị bền vững của gia đình.

THÚY BÌNH