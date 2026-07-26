Nhà hát Kịch Việt Nam sáng đèn vở “Ngược chiều bình an” tại TPHCM

Đây là một trong 12 suất diễn thuộc chuyến lưu diễn từ giữa tháng 7 đến ngày 8-8-2026 của Nhà hát Kịch Việt Nam tại Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, TPHCM, Đồng Tháp, An Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…
Sau hơn 10 năm không tổ chức lưu diễn xuyên Việt, năm nay Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện chuyến lưu diễn bằng kinh phí tự túc, nhằm đưa các tác phẩm kịch nói đến gần hơn với khán giả miền Nam.
"Ngược chiều bình an" khai thác hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân, tri ân những hy sinh của lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong công việc cứu người.
Vở ra mắt cuối năm 2024, sau đó được đầu tư tham gia Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân lần thứ V năm 2025 và đoạt Huy chương Bạc.
Nội dung vở xoay quanh cuộc sống, tình yêu, hôn nhân, gia đình và công việc nhiều hiểm nguy của các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy. Những tình huống kịch tính, nhân văn, đan xen hài hước, khắc họa thế giới nội tâm của những người luôn phải đối diện với lằn ranh sinh tử.