Nhà hát Kịch Việt Nam sáng đèn vở “Ngược chiều bình an” tại TPHCM

Tối 25-7, tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn vở "Ngược chiều bình an" của tác giả Thiên Ân, do NSƯT Kiều Minh Hiếu đạo diễn.

Sự hy sinh, mất mát của những chiến sĩ Công an nhân dân thời bình, một lòng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả xem vở "Ngược chiều bình an". Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là một trong 12 suất diễn thuộc chuyến lưu diễn từ giữa tháng 7 đến ngày 8-8-2026 của Nhà hát Kịch Việt Nam tại Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, TPHCM, Đồng Tháp, An Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…

Sau hơn 10 năm không tổ chức lưu diễn xuyên Việt, năm nay Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện chuyến lưu diễn bằng kinh phí tự túc, nhằm đưa các tác phẩm kịch nói đến gần hơn với khán giả miền Nam.

Gia đình là hậu phương vững chắc để người chiến sĩ yên tâm công tác. Ảnh: THÚY BÌNH

"Ngược chiều bình an" khai thác hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân, tri ân những hy sinh của lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong công việc cứu người.

Hạnh phúc gia đình được vun đắp bằng sự cảm thông, sẻ chia và đồng hành. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở ra mắt cuối năm 2024, sau đó được đầu tư tham gia Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân lần thứ V năm 2025 và đoạt Huy chương Bạc.

Tinh thần đồng đội và bản lĩnh tạo nên vẻ đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân. Ảnh: THÚY BÌNH

Công việc chữa cháy, cứu người đầy hiểm nguy nhưng không làm các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy chùn bước. Ảnh: THÚY BÌNH

Nội dung vở xoay quanh cuộc sống, tình yêu, hôn nhân, gia đình và công việc nhiều hiểm nguy của các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy. Những tình huống kịch tính, nhân văn, đan xen hài hước, khắc họa thế giới nội tâm của những người luôn phải đối diện với lằn ranh sinh tử.

Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên sau suất diễn. Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH