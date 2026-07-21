Đua quảng bá sản phẩm âm nhạc

Nếu trước đây quy trình giới thiệu dự án âm nhạc thường có họp báo, công bố music video (MV), tung sản phẩm… thì hiện nay các nghệ sĩ và ê kíp đang cho thấy khả năng sáng tạo ấn tượng với các chiến dịch ra mắt, quảng bá sản phẩm mang tính khác biệt, bài bản và chuyên nghiệp.

Muôn cách độc, lạ

Trung tuần tháng 7-2026, ca sĩ MONO (Nguyễn Việt Hoàng) tổ chức buổi “nghe nhạc chung” theo hình thức “silent party” (bữa tiệc im lặng) để ra mắt album Mỹ điệu ca. Khách mời phải cất vật dụng cá nhân bên ngoài rồi nhận tai nghe, thưởng thức liên tục toàn bộ 15 ca khúc. Không gian buổi ra mắt được trải chiếu, đặt đệm, ghế ngồi…

Hòa Minzy tận dụng các yếu tố văn hóa địa phương quảng bá MV Bắc Bling (Ảnh: NSCC)

Người tham dự có thể chọn tư thế thoải mái để thưởng thức âm nhạc như đang ở căn phòng của mình. MONO cũng đã liên tục khiến người hâm mộ tò mò khi ra mắt các MV mở đường cho album, cài cắm các chi tiết ẩn, gợi mở cấu trúc album.

“Hoàng tử nhạc số” GREY D (Đoàn Thế Lân) có “chiến dịch trở lại” độc lạ với album Ánh sáng - Màn đêm khi tung ra trò chơi “GREY D đâu?” săn tìm chính anh khắp TPHCM dành cho người hâm mộ. Chỉ trong 48 giờ có hơn 1.000 người nhập cuộc. Cách quảng bá này mở ra không gian tương tác vừa rộng lớn nhưng lại gần gũi, thú vị cho người hâm mộ. Còn với ca sĩ Vương Bình, khi ra mắt album Anh bờ vai, anh tung ra số hotline “Tổng đài cảm xúc” và mời gọi khán giả gọi điện chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Sau 5 ngày, tổng đài ghi nhận hơn 1.000 cuộc gọi, tạo sự chú ý lớn cho dự án âm nhạc, đồng thời tạo sự kết nối giữa khán giả với nghệ sĩ.

Trước đó, trong tháng 6-2026, ca sĩ Võ Lê Vy và họa sĩ Lê Văn Trọng ra mắt dự án bằng cách tung album âm nhạc Em và 30 kết hợp 11 tác phẩm hội họa có chủ đề Thanh không. Rapper Binz tổ chức hoạt động vẽ tranh kết hợp nghe album đầu tay Gặp lại cuối tháng 5. Không gian nghệ thuật biến buổi quảng bá âm nhạc thành trải nghiệm đa giác quan thông qua hội họa, tương tác trực tiếp.

Nâng cấp chiến lược

Sự cạnh tranh trong thị trường đặt ra áp lực lớn cũng là động lực sáng tạo cho nghệ sĩ, khiến họ luôn phải nỗ lực nâng cấp hoạt động quảng bá thành chiến lược bài bản, đa kênh. Những cái tên quen thuộc trong thị trường âm nhạc hiện nay như Hòa Minzy, Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh, Binz, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi, MONO, Grey D… đều chọn cách thức mang đậm dấu ấn riêng.

Mỗi nghệ sĩ tùy vào khả năng đều nỗ lực tạo chất riêng như thực hiện showcase (trình diễn công bố sản phẩm) kết hợp gặp gỡ khán giả; tổ chức các thử thách, cuộc thi cover (hát lại) ca khúc; kết hợp các series behind the song (hậu trường sáng tác, làm MV) kèm trong sản phẩm; các FC (cộng đồng người hâm mộ) hay ê kíp nghệ sĩ chọn cách thức “chạy màn hình Billboard” lớn ở các địa điểm sầm uất của các đô thị lớn để quảng bá sản phẩm... Những cách làm đa dạng này cho thấy nghệ sĩ đã không xem truyền thông là hoạt động quảng bá đơn thuần mà là một phần trong ý tưởng nghệ thuật gắn với tác phẩm. Ở đó, nghệ sĩ chủ động tạo “vũ trụ cảm xúc” rất riêng của dự án âm nhạc để mời gọi khán giả bước vào.

Cuộc đua quảng bá sản phẩm khiến thị trường âm nhạc ngày càng sôi động hơn. Trong cuộc đua ấy, bài hát hay chưa đủ mà nghệ sĩ còn phải biết cách “mời gọi” khán giả, biết kể câu chuyện hấp dẫn quanh sản phẩm. Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cùng tốc độ cập nhật chóng mặt của mạng xã hội buộc nghệ sĩ liên tục sáng tạo, đổi mới để vừa tạo hiệu ứng, sức nóng cho dự án vừa giữ được chất riêng.

Đi đầu trong cách làm này có thể nhắc đến là Sơn Tùng M-TP. Trước ngày tung dự án Come my way, Sơn Tùng M-TP liên tục "nhá hàng" hình ảnh, úp mở chuyện kết hợp nghệ sĩ quốc tế khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Với ca sĩ Grey D, thay vì chỉ phát hành bản ghi âm hay 1-2 MV, anh chọn nâng toàn bộ lên quy mô concert - một bước đi đầy tham vọng đưa trải nghiệm âm nhạc sang không gian trình diễn đa giác quan.

Trong cuộc đua quảng bá không thể không nhắc Hòa Minzy với MV Bắc Bling gặt hái những kỷ lục ấn tượng, trong đó phần lớn đến từ chiến dịch truyền thông thông minh, hiệu quả. Ngoài hiệu ứng truyền thông trên các tờ báo lớn nhỏ thì trên các nền tảng mạng xã hội, các nội dung liên quan đến MV Bắc Bling cũng được đăng tải liên tục, bao gồm MV, teaser, trailer, video hậu trường, livestream giao lưu khán giả… Hòa Minzy còn tổ chức họp báo ở Bắc Ninh, mời người dân địa phương 100 mâm cỗ - kéo gần khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Việc tận dụng tài tình của các yếu tố văn hóa, địa phương trong hành trình quảng bá MV Bắc Bling được xem là bước đi thông minh của ca sĩ.

TIỂU TÂN